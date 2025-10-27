Triunfo legislativo de Milei: así reaccionaron Trump y otros líderes

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla tras conocer los resultados de las elecciones legislativas el domingo, en Buenos Aires. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

El reciente triunfo electoral de Javier Milei en las elecciones legislativas intermedias de Argentina sorprendió internacionalmente, en medio de una profunda crisis económica y numerosos escándalos que frenan la gobernabilidad del país. La victoria generó distintas reacciones a nivel global, entre las que se destacan la de Estados Unidos, que había condicionado su apoyo económico al resultado de los comicios y del avance del dirigente libertario.

En las elecciones, el partido del presidente argentino, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40 % de los votos, asegurando una contundente victoria. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el resultado como “una gran victoria” y destacó: “No solo ganó, ganó por mucho”.

Trump no solo celebró por Argentina, sino también por Estados Unidos: “Esa elección le hizo ganar mucho dinero a EE. UU.”, dijo el magnate. “Los bonos subieron”, agregó. “Todo el perfil crediticio mejoró”.

El apoyo económico de Estados Unidos a Argentina se materializará a través de dos medidas concretas. En primer lugar, se abrió una línea de swap o intercambio de monedas por USD 20.000 millones, lo que permite al gobierno argentino acceder temporalmente a dólares a cambio de pesos.

En segundo lugar, el Tesoro estadounidense comprará directamente pesos argentinos por unos USD 1.000 millones.

Es importante recordar que Argentina ha incumplido sus obligaciones financieras en las últimas décadas, situación que, sumada a su crisis económica, ha provocado una deuda de aproximadamente USD 55.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las demás reacciones al triunfo de Milei

Este lunes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó al mandatario argentino, y dijo por medio de la red social X: “Mi querido amigo presidente Javier Milei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer”.

El mandatario israelí afirmó que Milei era un de “los verdaderos líderes del mundo” y recalcó que el argentino “desafió las probabilidades en pos de una gran causa”.

“Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste“, concluyó Netanyahu en su mensaje.

Además de las felicitaciones por líderes conservadores, también hubo distintas reacciones de analistas quienes explicaron que aunque Milei sigue sin mayorías propias, este triunfo permitirá que el líder busque acuerdos para defender su agenda en el Congreso.

“La gente decidió mantener el crédito abierto al cambio de enfoque de la economía, que es básicamente lo que propone Milei”, dijo Orlando D’Adamo, un psicólogo experto en comportamiento político, a BBC Mundo.

Lara Goyburu, politóloga argentina que dirige la consultora Management & Fit., citada por BBC Mundo, aseguró que “la sorpresa [del triunfo] puede venir porque quizás dejamos de ver que hay un porcentaje de la población bastante importante que, frente a la certeza del pasado, optó por la incertidumbre del futuro”.

“Prendió bastante fuerte la idea de ‘no sé qué viene después y la estoy pasando mal hoy, pero sé que al pasado no quiero volver’”, puntualizó la académica.

Hay otro factor que subrayó Goyburu: el abstencionismo, pues casi un tercio (32 %) de los ciudadanos habilitados para votar se abstuvieron de hacerlo, marcando el nivel de abstención más alto en unas elecciones legislativas en más de 10 años.

El analista sénior de políticas de la Fundación Heritage, Andrés Martínez-Fernández, especializado en América Latina, citado por The New York Times, aseguró que esta “fue una victoria contundente para el sentido común y el liderazgo proestadounidense, que Milei encarna a la perfección”.

“Existen beneficios muy claros para los países que intentan aliarse con Estados Unidos de forma muy proactiva”, agregó.

