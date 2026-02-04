Trump anuncia viaje a China tras llamada exhaustiva con Xi Jinping

Donald Trump y Xi Jinping se dan la mano al salir tras sus conversaciones en Busan. Foto: Photographer: Andrew Harnik/Gett - Andrew Harnik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que mantuvo este miércoles una llamada “excelente” y “exhaustiva” con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que trató temas como una más amplia relación comercial, asuntos de defensa, incluido Taiwán, y los detalles de su próximo viaje a China en abril.

Le recomendamos: “El arte del trato”: todo sobre el libro que Trump firmó para Petro

“Acabo de terminar una excelente conversación con el presidente Xi, de China. Fue una llamada larga y exhaustiva, en la que se discutieron muchos temas importantes, incluidos comercio, defensa, el viaje de abril que haré a China (que estoy deseando hacer)”, indicó el mandatario en su red social Truth.

Trump destacó que hablaron de Taiwán, la guerra de Rusia en Ucrania, la situación en Irán y temas comerciales a favor de Estados Unidos, como la compra de petróleo y gas por parte de China a Estados Unidos, la compra de motores de aeronaves o el aumento de las importaciones de productos agrícolas estadounidense, afectados duramente por la guerra comercial iniciada por Trump que el gigante asiático.

Según el mandatario estadounidense, Xi está considerando aumentar la cuota acordada en el acuerdo comercial del pasado octubre para la compra de soja de 12 millones de toneladas en esta temporada a 20 millones, mientras que el plan mantiene que China se compromete a importar 25 millones de toneladas anuales de ese grano, vital para los agricultores estadounidenses de Medio Oeste, hasta 2028.

Le podría interesar: Abu Dabi vuelve a reunir a Rusia, Ucrania y EE. UU. sin avances claros

“Mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena. Ambos somos conscientes de lo importante de que siga así. Creo que habrá muchos resultados positivos conseguidos en los próximos tres años de mi presidencia en relación al presidente Xi y la República Popular China”, añadió Trump en su post.

La llamada se produce el mismo día en el que Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, de la que Pekín informó horas antes y durante la que abordaron la cooperación estratégica entre sus países poco antes de que expire el START III el 5 de febrero, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE. UU.

Tanto Rusia como China han llamado al presidente de EE. UU. a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin.

¿Qué es el START III?

El START III, conocido formalmente como Nuevo START (New Strategic Arms Reduction Treaty), es un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia firmado en 2010 por Barack Obama y Dmitri Medvédev.

Este tratado limita a cada país a 1.550 ojivas nucleares desplegadas, 700 lanzadores activos y 800 lanzadores en total (desplegados o no), e incluye misiles balísticos intercontinentales, submarinos y bombarderos pesados.

El acuerdo, entró en vigor en 2011 con una duración inicial hasta 2021, prorrogado hasta febrero 2026. Es el último acuerdo de control nuclear de la era post-Guerra Fría entre ambas potencias, permitiendo inspecciones mutuas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com