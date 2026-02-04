“El arte del trato”: todo sobre el libro que Trump firmó para Petro

Copia de El arte del trato firmada por Trump, compartida en X por @petrogustavo tras su reciente reunión. Foto: Archivo Particular

Durante la reunión entre los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Donald Trump de EE. UU., sorprendió un gesto inesperado: Trump firmó la copia del libro El arte del trato que portaba el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña.

La dedicatoria decía “Eres genial” junto a su firma, reflejando el resultado positivo de la reunión entre ambos líderes.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

El arte del trato (The Art of the Deal) es un libro autobiográfico de Donald Trump, publicado en 1987 y coescrito con el periodista Tony Schwartz. El texto detalla su trayectoria en los negocios inmobiliarios de Nueva York y ofrece consejos prácticos para “negociar con éxito”.

En él, Trump relata negocios clave, como la construcción de la Torre Trump y el casino Taj Mahal en Atlantic City, destacando principios como “pensar en grande”, apuntar alto en las negociaciones y aprovechar la prensa para ejercer presión. También resalta la importancia de la flexibilidad, confiar en el instinto por encima del análisis académico y luchar con firmeza ante injusticias.

Ha vendido más de un millón de copias y se considera un manual de negociación que influyó en la imagen de Trump como empresario astuto. Sus tácticas —como crear escasez artificial o responder agresividad con fuerza— se aplican tanto en negocios como en política, según 20 minutos.

El arte del trato dedica poco espacio a la vida personal de Donald Trump, utilizándola como contexto para su filosofía de negocios más que como tema central. El libro relata su infancia en Queens, Nueva York, bajo la estricta influencia de su padre, Fred Trump, un exitoso constructor que le inculcó disciplina y trabajo duro, y que a los 13 años lo envió a la Academia Militar de Nueva York para canalizar su energía rebelde.

El embajador Daniel García-Peña reveló a El Espectador que la delegación colombiana llevaba El arte del trato para analizar a fondo la mentalidad de Donald Trump y preparar así la reunión con mayor precisión.

Según García-Peña, el presidente Petro le pidió directamente: “Mire, yo quiero que usted lo firme”. Trump respondió “You are great” y rubricó el libro, en un gesto que reflejó la química emergente entre ambos líderes.

El libro, que ya tiene 39 años desde su publicación, ofrece 11 reglas de negociación, incluyendo “piensa en grande”, “usa tu apalancamiento” y “mejora tu ubicación”, ilustradas con ejemplos personales.

Además, resalta la promoción personal, la perseverancia frente a obstáculos y el instinto por encima de fórmulas académicas en los negocios.

El reseñista, Scott de Harvard Business Services lo valora por su enfoque realista —aunque propio de los 80—, y lo recomienda como inspiración para ventas y acuerdos.

Sin embargo, el libro también ha sido centro de polémicas, en el pasado, principalmente por el coautor de este, Tony Schwartz, quién ha admitido haber fabricado parte del contenido, en 2016 dijo para The New Yorker que lamentó glorificar a Trump. Otros críticos en CNN han señalado que sus tácticas son agresivas y manipuladoras y promueven tácticas dudosas que no se adaptan a negocios modernos.

Críticos destacan contradicciones entre las reglas de El arte del trato y la trayectoria política de Trump, afirmando que este no las aplica consistentemente, lo que se ha visto reflejado en negociaciones fallidas con China durante su primer mandato, bloqueos presupuestarios recurrentes y acuerdos comerciales que no cumplieron promesas de “grandes victorias”.Esto lleva a verlo como hype vacío, más propaganda personal que guía práctica confiable, según CNN.

