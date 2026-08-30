Nicolás Maduro publica sus primeras fotos desde prisión: así luce tras ocho meses detenido

Nicolás Maduro compartió esta imagen en su cuenta de X, en la que aparece sonriente con su ropa de detención en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Foto: Agencia EFE

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Este domingo, Nicolás Maduro, antiguo líder del régimen venezolano, difundió por primera vez imágenes suyas desde la prisión de Nueva York donde permanece recluido desde hace ocho meses, tras ser capturado por Estados Unidos en Caracas.

En las fotografías, Maduro aparece sonriente, vestido con ropa deportiva gris y haciendo con ambas manos la señal de la victoria. En una de las imágenes lleva sus gafas puestas y en la otra las sostiene en la mano.

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Las fotografías fueron tomadas el pasado 25 de junio en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde Maduro permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores, desde enero.

Junto a las imágenes, Maduro publicó un mensaje dirigido a sus familiares y seguidores en el que aseguró que permanece firme pese a su situación. También agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los meses que lleva detenido y afirmó que mantiene intacta su fe y esperanza en el futuro de Venezuela.

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La difusión de las imágenes ocurre apenas dos días después de que el gobierno de Delcy Rodríguez anunciara un acuerdo energético con la Administración de Donald Trump. El pacto contempla que Estados Unidos tenga control mayoritario sobre unos 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas, una cantidad equivalente a cerca del 22 % de las reservas probadas del país.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió Maduro en su cuenta de X.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, añadió.

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El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores está previsto para comenzar en junio de 2027. Antes, el 17 de noviembre, una audiencia determinará si Maduro puede alegar inmunidad como jefe de Estado. Mientras permanece preso en EE. UU., se conocen pocos detalles de su rutina: tras pasar por aislamiento, ahora comparte espacio con otros reclusos, lee la Biblia, ve televisión y mantiene llamadas frecuentes con Caracas.

En su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York, en enero, Nicolás Maduro negó todos los cargos que enfrenta en Estados Unidos y se declaró inocente. Su esposa, Cilia Flores, también rechazó las acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.

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