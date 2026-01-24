Trump confirma plan para asegurar soberanía estadounidense en Groenlandia

Donald Trump sube una escalera tras firmar la carta fundacional en la reunión del 'Board of Peace' del Foro Económico Mundial en Davos. Foto: EFE - LAURENT GILLIERON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos., Donald Trump, afirma en una entrevista publicada este sábado por el diario The New York Post que EE. UU. obtendrá soberanía sobre los terrenos donde se ubiquen sus instalaciones militares en Groenlandia con base en el marco preacordado esta semana en Davos (Suiza) con la OTAN.

El mandatario respondió afirmativamente al ser preguntado si EE. UU. pasaría a controlar el suelo sobre el que se asienten futuras bases militares que instale Washington en el territorio, que depende de Dinamarca.

Le recomendamos: Cumbre Progresista en Bogotá desafiará la “Doctrina Monroe” de Donald Trump

“Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes”, explicó Trump al diario sin ofrecer más detalles al respecto sobre ese preacuerdo anunciado el pasado miércoles tras la reunión entre el presidente estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebrada en el Foro Económico Mundial de Davos.

Tras anunciar ese marco Trump, que ha dicho que quería anexionar Groenlandia por motivos de seguridad nacional, dijo que no aplicaría aranceles para castigar a ocho países que enviaron tropas a la isla y censuraron su plan de hacerse con el territorio autónomo.

No se sabe prácticamente nada acerca de ese convenio hablado con Rutte, pero funcionarios citados por el diario The New York Times esta semana apuntaron a que el acuerdo sería similar al estatus de las bases militares británicas en Chipre, que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla de Londres en 1960.

Le podría interesar: Posible acuerdo sobre Groenlandia, con bases militares de EE. UU. y prohibiciones para Rusia

Trump también ha dicho que el acuerdo resultaría beneficioso para Washington en términos de acceso a recursos minerales en Groenlandia, aunque tampoco ha brindado más información al respecto.

El presidente indicó que en aproximadamente dos semanas se conocería la respuesta de Dinamarca a la propuesta estadounidense, que considerará que agradará a Copenhague.

Las planes de Trump, que en Davos también descartó el uso de la fuerza para hacerse con la isla, para hacerse con Groenlandia y las amenazas arancelarias fueron criticadas de manera casi unánime por los líderes europeos, que amenazaron con activar represalias comerciales contra EE. UU.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com