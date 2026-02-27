Alerta para Latinoamérica: Trump consideraría una toma “amistosa y controlada” de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su administración estudia una “toma de control amistosa” de Cuba, en un momento de extrema fragilidad económica para el gobierno de la isla.

Desde las afueras de la Casa Blanca, el mandatario también aseguró a la prensa que La Habana ha iniciado contactos con Washington debido a la falta de recursos y divisas que enfrenta el país caribeño.

“No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró Trump antes de partir hacia Texas, sugiriendo una salida negociada a la crisis que asfixia a la isla.

Este acercamiento ocurre bajo una estrategia de máxima presión que ha sumido a la economía cubana en una espiral crítica. El gobierno de Trump ha cortado los suministros de combustible tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la imposición de sanciones a México, los principales proveedores de crudo de la isla. Sin embargo, el miércoles anunció la autorización de venta de combustible bajo ciertas condiciones.

Según The New York Times, Washington parece buscar un acuerdo que evite un colapso caótico o una crisis migratoria masiva en las costas de Florida, similar a las vividas en las décadas de los 80 y 90.

Pero la apertura de este posible diálogo se da en un contexto de alta volatilidad tras un enfrentamiento armado ocurrido el pasado miércoles. Guardacostas cubanos interceptaron una lancha de matrícula estadounidense, dejando un saldo de cuatro muertos y seis heridos.

Le recomendamos: Agentes arrestaron a refugiado casi ciego y lo abandonaron; murió intentando volver a casa

El presidente Miguel Díaz-Canel calificó el incidente como un intento de “infiltración con fines terroristas” y advirtió que el país no cederá ante presiones externas.

“Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”, escribió el mandatario cubano en su cuenta de X.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez denunció que estas acciones son parte de una serie de agresiones procedentes de territorio estadounidense que la isla enfrenta desde 1959.

Las autoridades cubanas informaron que dos de los heridos en el incidente están vinculados a investigaciones penales por terrorismo, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos investiga el tiroteo para “responder en consecuencia”.

A diferencia de la retórica de cambio de régimen inmediato de años anteriores, la administración Trump parece estar evaluando una transición más controlada. Según fuentes consultadas por The New York Times, Rubio ha mantenido conversaciones sobre un posible acuerdo con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y figura clave en la seguridad del Estado. El objetivo sería fomentar reformas económicas drásticas que abran espacio a la libertad económica sin desencadenar un vacío de poder repentino.

Vea también: Universidad de Columbia denuncia arresto ilegal de estudiante internacional por ICE

“Cuba tiene que cambiar, pero no tiene que cambiar de golpe. No tiene que cambiar de un día para otro. Aquí todo el mundo es maduro y realista”, señaló Rubio tras una reunión con líderes caribeños.

Esta postura, descrita por analistas como una versión del enfoque aplicado en Venezuela, prioriza la estabilidad sobre la transformación política instantánea. Sin embargo, desde La Habana, Díaz-Canel ha reiterado al diario Granma que, aunque está abierto al diálogo “sin precondicionamientos”, “Cuba no se pone de rodillas”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com