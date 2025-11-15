Pese a las disculpas de la BBC, Trump la demandará hasta por USD 5.000 millones

La sede central de la BBC en Londres. Foto: EFE - ANDY RAIN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que demandará a la BBC por entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, luego de que la cadena británica se disculpara por la edición engañosa de uno de sus discursos pero descartara pagar una indemnización.

“Los demandaremos por un valor de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, probablemente en algún momento la próxima semana. Creo que tengo que hacerlo. Ellos incluso admitieron que engañaron”, dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One.

Los abogados de Trump le enviaron una carta a la BBC el lunes acusando a la cadena de difamar al presidente por la edición en un video de un discurso antes de los disturbios en el Capitolio en enero de 2021, y les dio hasta el viernes para disculparse y pagar una compensación.

“La gente en Reino Unido está muy enojada por lo que pasó, como pueden imaginar, porque demuestra que la BBC son noticias falsas”, dijo Trump el viernes por la noche.

El presidente republicano agregó que planea hablar del asunto con el primer ministro británico Keir Starmer, quien ha respaldado la independencia de la BBC y evitó tomar partido contra Trump.

“Voy a llamarlo el fin de semana. De hecho él me llamó. Está muy avergonzado”, agregó.

El lunes, la BBC se disculpó por haber dado la impresión en un documental difundido el año pasado que Trump había incitado a una “acción violenta” antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

El caso puso al grupo en el ojo del huracán y acarreó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

La cadena anunció el jueves que el presidente del Consejo de administración de la BBC, Samir Shah, “envió una carta personal a la Casa Blanca para decirle claramente al presidente Trump que él y la empresa lamentan” el montaje de ese discurso.

No obstante, agregó: “Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazamos firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación”.

