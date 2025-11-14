EE. UU. se estaría preparando para que Gaza quede dividida en una “zona verde” y otra “roja”

Ruinas de edificios destruidos en el barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, 14 de noviembre de 2025. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos estaría diseñando un plan para dividir la Franja de Gaza entre una “zona verde”, que estaría bajo el control militar israelí e internacional, y una “zona roja”, que permanecería en ruinas. La división la marcaría la actual “línea amarilla” controlada por Israel.

Así lo sostienen documentos militares y fuentes con conocimiento del tema citadas por el medio británico The Guardian.

El informe señala que dichos planes ponen un manto de duda sobre el compromiso de Washington para hacer del alto el fuego entre Israel y Hamás una solución política estable para el enclave, que hoy se encuentra destruido en un 80 %.

En el plan de paz de Trump es fundamental la creación de una fuerza internacional de estabilización. “Estados Unidos espera que un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que otorgue un mandato formal a la fuerza se apruebe a principios de la próxima semana y prevé que posteriormente se anuncien los detalles concretos sobre el despliegue de tropas”, indica The Guardian.

Agrega que el mandatario republicano ha descartado desplegar soldados estadounidenses sobre el terreno para facilitar la retirada israelí o financiar la reconstrucción.

El origen y composición de las tropas que asegurarían la zona verde es un interrogante aún por resolver dentro de un proceso que, como señalan fuentes de la publicación, es “dinámico” y “fluido”.

“El plan establece que el ejército israelí ‘considerará las condiciones para la retirada’ en una etapa posterior, cuando la seguridad internacional esté garantizada, sin fijar ningún plazo”, agrega el informe. Y así como esa retirada no tiene fecha, tampoco lo tiene la reunificación de la Franja.

En cuanto a la reconstrucción, se plantea como un incentivo para que la población se mude a la zona verde. Sin embargo, concluye la publicación, resulta difícil no traer a colación políticas de Estados Unidos fallidas en el pasado, en Irak y Afganistán, con enclaves fortificados desconectados del resto de territorios que quedaron sumidos en la violencia.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com