Netanyahu ordena negociación inmediata con Hamás sin frenar ofensiva sobre Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este jueves 21 de agosto unas negociaciones “inmediatas” con Hamás para liberar los rehenes israelíes, sin que esto signifique renunciar a la ofensiva contra Gaza.

Israel aprueba un nuevo plan de asentamientos ilegales en Cisjordania.

Más de 20 países, incluido Reino Unido, condenan la decisión.

Londres convoca al embajador israelí por el tema.

Los gobiernos denuncian que la medida viola el derecho internacional.

Crece la presión internacional en medio de llamados a un alto el fuego en Gaza.

El mandatario afirmó que dará la aprobación final para la toma de Ciudad de Gaza y que las negociaciones contemplarán poner el fin a la guerra, pero bajo “condiciones aceptables para Israel”.

Dirigiéndose a soldados cerca de Gaza el jueves, Netanyahu reiteró su intención de aprobar los planes para tomar Ciudad de Gaza, el centro densamente poblado del enclave palestino, lo que implicaría el desplazamiento forzoso de cerca de un millón de personas y la demolición sistemática de viviendas palestinas, según Al Jazeera.

El ejército confirmó que ha comenzado la segunda fase de la Operación Carros de Gedeón 2, dirigida a tomar el control del principal municipio del enclave.

El ejército israelí ha incrementado sus ataques en el área, lo que ha provocado que miles de palestinos abandonen sus viviendas mientras los tanques avanzaban hacia la ciudad en la última semana y media, según Al Jazeera.

La propuesta planteada por el mandatario contempla un alto el fuego de 60 días y la liberación de 10 rehenes con vida que permanecen en Gaza bajo control de Hamás, junto con la entrega de 18 cuerpos. A cambio, Israel excarcelaría a unos 200 prisioneros palestinos que mantiene en sus cárceles.

“No habrá una detención de los combates. No habrá pausas en el genocidio. Hamás tendrá que tomar una decisión mientras Israel sigue matando a decenas, quizá cientos, de palestinos y desplaza a un millón de ellos hacia el sur de Gaza”, afirmó Marwan Bishara analista política para Al Jazeera.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), citado por El País, advirtió que casi uno de cada tres niños en Ciudad de Gaza padece desnutrición, una cifra seis veces mayor a la registrada antes del colapso del alto el fuego que estuvo vigente del 19 de enero al 18 de marzo de este año.

Paralelamente, las autoridades gazatíes reportaron la muerte por hambre de dos personas en las últimas 24 horas, lo que eleva a 271 el total de fallecidos por inanición desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos 112 menores.

En las últimas 24 horas los ataques de Israel han aumentado, el pasado miércoles 20 de agosto reportaron más de 80 palestinos muertos, de los cuales más de 30 buscaban asistencia médica.

Hoy, al menos 48 palestinos, entre ellos 16 personas que buscaban ayuda, se convirtieron en las víctimas más recientes de los tiroteos en los centros de distribución de asistencia de la Fundación Humanitaria de Gaza.

El Ministerio del Interior palestino denunció para Al Jazeera que el intento de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza constituye una “sentencia de muerte” para más de un millón de personas que habitan allí.

“El Ministerio de Salud expresa su rechazo a cualquier medida que debilite lo que queda del sistema sanitario tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación israelíes”, señalo el Ministerio de Salud Palestino.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió este jueves un alto el fuego inmediato en Gaza, después de que Israel anunciara los primeros pasos de una operación para tomarse la ciudad, según Reuters.

“Es vital alcanzar de inmediato un alto el fuego en Gaza”, señaló, subrayando que esta medida era necesaria “para evitar la muerte y la destrucción que una operación militar contra Ciudad de Gaza inevitablemente provocaría”. Guterres hizo estas declaraciones en Japón, donde participa en la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África.

La Cruz Roja Internacional también advirtió frente a una inminente catástrofe en la Franja de Gaza si Israel lanza una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, después de que el ejército israelí instruyera a los grupos médicos y de ayuda en el territorio palestino a prepararse para un inminente desplazamiento forzoso, según The Guardian.

El ministro español de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, rechazó de manera tajante la decisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de acelerar la ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, advirtiendo que esta medida vulnera el derecho internacional.

“En Gaza, la escalada en la ocupación militar israelí debe terminar. Traerá aún más muertes y sufrimiento injustificado. La vía hacia la paz y la seguridad es: alto el fuego permanente, liberación de los rehenes, entrada masiva de ayuda humanitaria y solución de dos Estados”, aseguró Albares en su cuenta de X

Así mismo, el Reino Unido convocó al embajador israelí y se unió a otros 20 países para condenar el proyecto, calificándolo como una “violación del derecho internacional”, según The Guardian.

