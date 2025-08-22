Israel amenazó con destruir Ciudad de Gaza si Hamás no cumple con requisitos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz le dan un ultimátum a Hamás para llegar a la paz en "sus términos". Foto: EFE - Maayan Toaf

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con destruir Ciudad de Gaza, luego de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidiera el jueves negociaciones “inmediatas” con Hamás para liberar a 10 rehenes que permanecen con vida. El funcionario advirtió que “se abrirán las puertas del infierno pronto sobre los asesinos y violadores de Hamás” en el territorio, si el grupo terrorista no cumple con los requisitos de Netanyahu.

🔑Israel amenazó con destruir Ciudad de Gaza (las claves)

Netanyahu propuso negociaciones inmediatas para liberar rehenes, con un alto al fuego de 60 días y el desarme de Hamás.

El ministro de Defensa, Israel Katz, amenazó con destruir Ciudad de Gaza si el grupo no cumple los requisitos israelíes.

Las advertencias se dan en medio de más de 62.000 muertos en Gaza y denuncias por violaciones de derechos humanos.

Israel lanzó ultimátum a Hamás tras la propuesta de negociación

La propuesta de Netanyahu contemplaba un alto al fuego de 60 días y solicitaba el desarme de la milicia. El anuncio de Katz se suma al comunicado de los máximos mandatarios israelíes, quienes el jueves expresaron sus planes para “derrotar a Hamás en Gaza” al referirse a la estrategia que se viene preparando desde hace dos semanas para ocupar toda la ciudad.

Katz añadió al ultimátum contra Hamás que Ciudad de Gaza “se convertirá en Rafah o Beit Hanoun”, lugares que han sido destruidos por el ejército israelí. El ministro afirmó que la estrategia implica, en caso de ser implementada, “mucho fuego, evacuación de residentes y maniobras”.

Además de las dos principales solicitudes de Netanyahu para llegar a la paz “en términos de Israel”, se suma la desmilitarización del enclave, el control de seguridad israelí sobre la Franja de Gaza y la selección de una autoridad en el territorio que esté desvinculada tanto de la Autoridad Palestina como de Hamás.

Estas amenazas surgen en un contexto marcado por una cifra sangrienta de más de 62.000 fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, el 7 de octubre de 2023, y en medio de varias alertas por muertes a causa del hambre en el territorio, junto con declaraciones de soldados israelíes que admitieron violaciones de derechos humanos contra civiles palestinos inocentes.

