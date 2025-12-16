Trump endurece control de entrada a EE. UU. y genera incertidumbre para el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el South Lawn hacia la Casa Blanca tras aterrizar en el Marine One en Washington, DC, EE. UU., el 13 de diciembre de 2025. Foto: EFE - Samuel Corum / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Donald Trump amplió el martes la prohibición de viajes a Estados Unidos a ciudadanos de otros siete países, incluido Siria así como a titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina.

La Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración, actúa “para proteger la seguridad de Estados Unidos”, según una publicación en redes sociales.

Le recomendamos: Milei entra a la pelea del fútbol argentino: esto es lo que está pasando

Ahora se aplican prohibiciones de entrada total a los nacionales de 19 países, además de a quienes posean documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina. Esta medida, anunciada el 16 de diciembre de 2025, responde al tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C. por un nacional afgano, en un contexto de expectativas por el Mundial 2026 en EE.UU., México y Canadá.

Las autoridades sirias dijeron que el autor del ataque era un miembro de las fuerzas de seguridad que iba a ser destituido por “ideas islamistas extremistas”.

También quiere impedir la entrada de extranjeros en Estados Unidos que “socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales”, añadió.

La administración Trump ya había prohibido de forma informal los viajes de titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina, en un gesto de solidaridad con Israel frente al reconocimiento de un Estado palestino por parte de otras potencias occidentales como Francia y el Reino Unido.

Le podría interesar: Una “arma de destrucción masiva”: lo que implica la orden de EE. UU. sobre el fentanilo

Otros países recientemente sujetos a la prohibición total de viajar para sus ciudadanos se ubican entre los más pobres de África -Burkina Faso, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur-, así como Laos, en el sudeste asiático.

👉 ¿Qué tiene que ver con el mundial?

Estas restricciones, sumadas a una seguridad migratoria más estricta y vigilante, han generado dudas sobre el futuro del turismo atraído por el Mundial de Fútbol 2026, que tendrá múltiples fechas en Estados Unidos.

Las proyecciones de la FIFA de que la Copa del Mundo 2026 generará USD 30.5 mil millones en actividad económica en EE. UU., según un análisis de la FIFA y OpenEconomics (OE), se basan en la suposición de que Estados Unidos experimentará un “flujo de visitantes” provenientes del extranjero para llenar estadios y hoteles, según la revista Forbes.

También puede leer: Trump demanda a la BBC por USD 10.000 millones por difamación

Según la revista, Filadelfia estima que sus seis encuentros del Mundial 2026 en verano convocarían a 500.000 turistas, demandando más de 100.000 noches de hotel y aportando USD 305 millones en gastos directos, con un impacto económico global de USD 770 millones.

Meg Kane, directora ejecutiva del comité organizador de la Copa del Mundo en Filadelfia, dijo a Forbes, que la labor de su organización es ofrecer una experiencia excepcional de la Copa del Mundo “a todos los aficionados que lleguen” a Filadelfia.

“Nos enfocamos mucho en eso, porque la realidad es que siempre existe un nivel de incertidumbre internacional al organizar cualquier evento deportivo internacional importante. Hay cuestiones geopolíticas que no podemos prever y que podrían afectar el torneo en 2026”, añadió Kane para Forbes.

Lea: Hegseth y su política de “cero barbas” en el Ejército de EE.UU. desata críticas por racismo

📌 ¿Qué naciones tienen prohibiciones?

Países originalmente incluidos:

Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Países añadidos recientemente:

Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y personas que posean documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina

Países con restricciones parciales de entrada:

Previos, Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

Países añadidos recientemente a restricciones parciales:

Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia, Zimbabue.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com