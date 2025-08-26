Trump felicita a Taylor Swift y Travis Kelce por su compromiso, pese a tensiones previas

Donald Trump felicitó en Truth Social a Taylor Swift y Travis Kelce por su compromiso. Foto: El Espectador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este martes el compromiso entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, en un mensaje sorpresivo por sus habituales críticas a la artista debido a sus diferencias políticas.

“Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador, un gran tipo. Pienso que ella es una persona extraordinaria“, aseguró el mandatario por medio de la red social Truth Social.

La cantante y el deportista anunciaron su compromiso con una publicación compartida en Instagram. La pareja compartió las fotos de la pedida de mano de Kelce a Swift, generando miles de reacciones en la plataforma.

La reacción del presidente resultó sorpresiva, ya que en los últimos meses habría arremetido contra la cantante por medio de Truth Social, con mensajes como “ODIO A TAYLOR SWIFT” o “¿si se han dado cuenta de que desde que dije que odio a Taylor Swift, ella es menos linda?”.

Además, Trump celebró en febrero que Swift fuese abucheada en el Super Bowl, cuando estaba allí apoyando al que ahora es su prometido. “La única que tuvo una noche más dura que los Kansas City Chiefs (el equipo de Travis Kelce) fue Taylor Swift. ¡La abuchearon hasta sacarla del estadio! ¡MAGA no perdona!”

Los mensajes en contra de Swift se intensificaron luego de que esta decidiera apoyar públicamente la campaña de Kamala Harris en 2024 en sus redes sociales. En ese momento, la compositora ya había criticado a Trump por usar previamente una imagen falsa de ella para hacer parecer que lo estaba respaldando.

📌 La relación política entre Taylor Swift y Donald Trump

Taylor Swift se pronunció en contra del presidente durante su primer mandato en 2018. Esta fue la primera vez que la cantante hablaba públicamente sobre política. La artista decidió usar su plataforma para respaldar a los demócratas Phil Bredesen para el Senado y Jim Cooper para la Cámara de Representantes, animando a votar por quienes representen valores como los derechos LGBTQ y la igualdad racial.

De igual manera, criticó duramente a la candidata republicana Marsha Blackburn, que era apoyada por Trump, señalando que su historial de voto le parecía “espantoso y terrorífico”, especialmente por votar en contra de la igualdad salarial, la reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer y los derechos de las parejas del mismo sexo.

Ante esto, Trump respondió: “Estoy seguro de que Taylor Swift no sabe nada sobre ella. Ahora me gusta la música de Taylor, un 25 % menos”, aseguró a un periodista.

