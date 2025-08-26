Argentina declara terrorista al Cartel de los Soles y apunta a vínculos con Maduro

El presidente de Argentina, Javier Milei, gesticula durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Buenos Aires el 4 de diciembre de 2024. Foto: AFP - JUAN MABROMATA

La Administración del presidente de Argentina, Javier Milei, declaró este martes 26 de agosto al Cartel venezolano de los Soles como una “organización terrorista”. La medida llega en momentos en que EE. UU. eleva las presiones contra el Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos vínculos con el grupo delictivo y se suma a una declaratoria similar hecha por Ecuador y Paraguay.

Argentina declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista y lo incorporó al registro RePET.

La medida se enmarca en compromisos internacionales contra el terrorismo y su financiamiento.

El Gobierno argentino respalda la política de EE. UU. y coincide con decisiones de Ecuador y Paraguay.

Informes oficiales vinculan al cartel con narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos.

Patricia Bullrich afirmó que Nicolás Maduro y su entorno son “narcoterroristas” y advirtió que enfrentarán sanciones.

“En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como ‘Cartel de los Soles’ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia”, anunció el Gobierno en un comunicado.

Argentina da un espaldarazo a la política de EE. UU. frente al Cartel de los Soles, con el que vincula al Gobierno venezolano.

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado, compartido por el presidente Javier Milei, en el que confirma la declaratoria que, asegura, se da en el marco de sus compromisos frente a “la lucha contra el terrorismo y su financiamiento”.

La decisión se fundamenta en “informes oficiales que acredita, en actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales de la región”, indica la nota oficial.

Asimismo, Buenos Aires remarca los objetivos que busca cumplir con esta medida: fortalecer mecanismos preventivos y sancionatorios frente a organizaciones vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado; reforzar la cooperación internacional en esa materia y reafirmar su compromiso con la estabilidad del hemisferio.

“Declaramos al Cartel de los Soles como organización terrorista y narco criminal. (Nicolás) Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, aseguró Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, por medio de sus redes sociales.

