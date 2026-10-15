"Morirá, como está previsto, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, al descartar un plan del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que había provocado indignación.

La ejecución por fusilamiento del autor del tiroteo en una base militar estadounidense que dejó 13 muertos no será transmitida en directo, anunció el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Trump frena la transmisión en vivo del fusilamiento por un tiroteo que dejó 13 muertos

"La ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean", añadió Trump.

La decisión de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan fue ampliamente rechazada tanto dentro como fuera del país, provocó indignación entre políticos demócratas y republicanos de Estados Unidos, la Iglesia católica, grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas.

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La cancelación supone un revés para Hegseth, que ya está bajo fuego por la guerra estancada con Irán y sus consecuencias, que lastran las posibilidades del Partido Republicano en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

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El presidente de Estados Unidos indicó que personalmente no se oponía al plan de transmitir la ejecución, y afirmó que "podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y ESCORIA como Hasan".

Pero "muchas personas muy buenas y bien intencionadas preferirían no verlo morir", dijo Trump.

La ejecución de Hasan, programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, donde abatió a 13 personas en 2009, será la primera realizada por un pelotón de fusilamiento militar estadounidense desde 1945.

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