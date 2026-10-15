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Trump frena la transmisión en vivo del fusilamiento por un tiroteo que dejó 13 muertos

Donald Trump anunció que la ejecución de Nidal Hasan, responsable de un tiroteo en una base militar de Texas en 2009, no será transmitida en directo, tras las críticas que desató la propuesta de Pete Hegseth.

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Agencia AFP
JJL001. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 15/10/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas al salir de la Casa Blanca este miércoles, en Washington (EE. UU.). Trump advirtió que la Casa Blanca considerará "enemigo" a quien utilice el término 'inteligencia artificial' en lugar de 'superinteligencia', una denominación "más precisa", luego de que firmara una orden ejecutiva para sustituir los términos en las comunicaciones oficiales. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas al salir de la Casa Blanca este miércoles, en Washington (EE. UU.).
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La ejecución por fusilamiento del autor del tiroteo en una base militar estadounidense que dejó 13 muertos no será transmitida en directo, anunció el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Morirá, como está previsto, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, al descartar un plan del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que había provocado indignación.

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"La ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean", añadió Trump.

La decisión de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan fue ampliamente rechazada tanto dentro como fuera del país, provocó indignación entre políticos demócratas y republicanos de Estados Unidos, la Iglesia católica, grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas.

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La cancelación supone un revés para Hegseth, que ya está bajo fuego por la guerra estancada con Irán y sus consecuencias, que lastran las posibilidades del Partido Republicano en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

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El presidente de Estados Unidos indicó que personalmente no se oponía al plan de transmitir la ejecución, y afirmó que "podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y ESCORIA como Hasan".

Pero "muchas personas muy buenas y bien intencionadas preferirían no verlo morir", dijo Trump.

La ejecución de Hasan, programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, donde abatió a 13 personas en 2009, será la primera realizada por un pelotón de fusilamiento militar estadounidense desde 1945.

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Por Agencia AFP

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