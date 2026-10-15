EE. UU. evalúa usar la “Madre de Todas las Bombas” contra Irán: CNN

El ejército evalúa el posible uso de la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), más conocida por su apodo, la "Madre de Todas las Bombas", para atacar infraestructuras energéticas iraníes y sitios nucleares, según el medio, que citó a funcionarios familiarizados con el tema.

Estados Unidos está considerando utilizar su bomba no nuclear más grande contra Irán si el presidente Donald Trump decide reanudar los combates en la guerra que se encuentra en punto muerto, informó CNN el jueves.

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Trump intenta mejorar sus bajos índices de aprobación de cara a las elecciones legislativas de noviembre, mientras las encuestas muestran que la impopular guerra en Irán y el aumento de los precios del combustible que ha encarecido otros productos están perjudicando a su Partido Republicano.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, que estalló con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en febrero, se encuentran en un punto muerto desde el verano.

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Pero varios funcionarios han expresado dudas sobre la eficacia de la bomba en caso de que se emplee, especialmente sobre su capacidad para destruir los presuntos sitios nucleares subterráneos de la república islámica.

La MOAB sirve para "despejar grandes áreas, pero no para mucho más", dijo a CNN una fuente familiarizada con los planes.

"Definitivamente no está diseñada como una ojiva de penetración profunda".

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Aunque Donald Trump afirmó públicamente que no tomaría nuevas medidas militares antes de las elecciones legislativas de noviembre, algunos de sus asesores reconocieron en privado que no saben si mantendrá esa decisión. Según fuentes citadas por CNN, el mandatario ordenó al Pentágono preparar nuevos planes de ataque contra Irán, que incluirían infraestructura energética y el posible uso de la bomba MOAB, una de las más potentes del arsenal estadounidense.

Los planes también contemplan instalaciones nucleares, incluido el sitio conocido como Monte Pickaxe. La operación podría ejecutarse antes de retirar las tropas estadounidenses de la región, en una estrategia que buscaría golpear nuevos objetivos, declarar la victoria y acelerar la salida militar.

Aunque funcionarios estadounidenses consideran poco probable que el despliegue militar obligue a Irán a rendirse o permita a Washington alcanzar una victoria estratégica, creen que podría darle a Donald Trump una alternativa para modificar el rumbo del conflicto sin retomar una guerra a gran escala. Una fuente familiarizada con las conversaciones de planificación señaló que el mandatario se encuentra bajo presión para actuar y que, ante las limitaciones del armamento disponible para ciertos objetivos, el efecto psicológico de la bomba MOAB podría desempeñar un papel clave en la estrategia.

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Estados Unidos e Israel han afirmado que la guerra era necesaria para impedir que Irán adquiriera armas nucleares, un objetivo que Teherán ha negado desde hace tiempo.

También existen preocupaciones sobre la posibilidad de víctimas civiles provocadas por un arma tan enorme. Washington ha reducido en las últimas semanas las operaciones militares en favor de la presión económica.

En 2017, el ejército estadounidense en Afganistán lanzó la "MOAB" contra escondites del grupo Estado Islámico en un complejo de túneles y búnkeres, matando a más de 90 milicianos.

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