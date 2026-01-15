Trump fue abucheado en la visita a una fábrica de Ford y respondió haciendo “pistola”

En la fábrica de Ford, Trump respondió a las preguntas de los periodistas sobre la investigación de su gobierno a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y sobre la crisis en Irán y si su gobierno podría atacar para derrocar al ayatolá. Foto: EFE - Francis Chung / POOL

Un vocero de la Casa Blanca dijo que el presidente “dio una respuesta apropiada e inequívoca”. Donald Trump levantó el dedo medio a un alborotador que lo acusó de ser un “protector de pedófilos” cuando visitaba una fábrica de Ford en Dearborn, Míchigan, el martes por la tarde.

Fue una interacción fugaz que ocurrió mientras el presidente estaba fuera de la vista del pequeño grupo de periodistas que viaja a su lado como parte del pool de prensa. Las imágenes del momento, que parecían filmadas con un teléfono móvil, aparecieron en TMZ, sitio web de chismes de celebridades, poco después de que Trump se marchó de la fábrica.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo en un comunicado que un “lunático estaba gritando improperios salvajemente en un completo ataque de ira, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”. Ford no respondió inmediatamente a las preguntas sobre el encuentro.

Todo iba muy bien hasta que llamaron al presidente protector de pedófilos. Trump se paseaba por la fábrica, tomándose selfis con los cariñosos trabajadores de Ford, ataviados con chalecos de seguridad, mientras las camionetas F-150 se desplazaban por las cadenas de montaje. Ejecutivos de Ford, entre ellos Jim Farley, presidente de la empresa, acompañaron a Trump mientras observaba cómo las camionetas cobraban vida.

El presidente había viajado a Míchigan el martes para hablar de su gestión de la economía, un tema en el que sus ayudantes han estado deseando que se centre con desesperación, ya que la preocupación de los estadounidenses por la asequibilidad parece agudizarse. (Después de la planta de Ford, habló ante una sala de empresarios en Detroit).

Hubo, por supuesto, otros temas que acuciaron la jornada. En la fábrica, Trump respondió a las preguntas de los periodistas sobre la investigación de su gobierno a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y sobre la crisis en Irán y si su gobierno podría atacar para derrocar al ayatolá. Para variar, un tema que no salió a relucir fue la vida y muerte de Jeffrey Epstein.

Pero mientras Trump caminaba por un piso superior de la fábrica, uno de los hombres de abajo empezó a gritar que el presidente era “un protector de pedófilos”. Trump miró en dirección a los gritos y movió un par de veces la boca para responder con dos palabras. Era difícil distinguir lo que dijo en el video publicado por TMZ, aunque sin duda parecía algo que empezaba con la letra f y no era “Ford”.

Fue un poco más fácil descifrar lo que vino después. Trump quitó la mirada del alborotador de abajo y dio unos pasos más, pero luego pareció decidir que no había terminado. Miró hacia atrás, levantó rápidamente el brazo e hizo un gesto con el dedo medio.

* Shawn McCreesh, reportero del Times que cubre el gobierno de Trump.

