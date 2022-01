Trump ha estado vetado de las redes sociales por un año, ¿esto lo ha perjudicado?

El expresidente Donald Trump gobernó bajo una premisa: las redes sociales, especialmente Twitter, superan a los medios tradicionales, pues son un puente directo con los votantes. Foto: Cortesía - Electronic Frontier Foundation

Luego del asalto al Capitolio, Donald Trump perdió el acceso a su plataforma política más importante: las redes sociales. Después de los hechos violentos del 6 de enero de 2021, cuando algunos de sus simpatizantes irrumpieron violentamente en el Capitolio, el expresidente fue vetado de Twitter y de Facebook, bajo el argumento de “haber incitado a la violencia”. Ahora bien, ¿esta estrategia lo ha perjudicado o lo ha beneficiado?

La suspensión de Twitter fue un golpe duro para Trump. Desde que asumió la presidencia se dedicó a gobernar vía Twitter: @realDonaldTrump tenía más de 88 millones de seguidores. Sin embargo, también se convirtió en su herramienta para difundir teorías conspirativas, noticias falsas y odio. De acuerdo con The Washington Post, hasta octubre de 2020 el exjefe de Estado había dicho 15.413 afirmaciones falsas o engañosas, lo que equivale a 14,6 mentiras al día.

Le sugerimos: Facebook y Twitter ya no pueden contener a Trump

“El uso principal de Twitter por parte de Trump ha sido difundir propaganda y manipular la opinión pública”, dijo Sam Woolley, director de investigación de propaganda en el Centro de Participación de Medios de la Universidad de Texas, en Austin, a CNBC. “Usó Twitter para deslegitimar información o para deslegitimar las posiciones de sus oponentes”.

De hecho, un análisis realizado por el mismo medio estadounidense arrojó que de los 10 tuits más populares de Trump, cuatro contenían afirmaciones falsas relacionadas con los resultados de las elecciones de 2020. “De sus 100 publicaciones más populares, 36 contenían falsedades relacionadas con las elecciones”, se lee en la publicación de CNBC.

Trump no está en las redes sociales, pero su mensaje sigue circulando

El expresidente gobernó bajo una premisa: las redes sociales, especialmente Twitter, superan a los medios tradicionales, pues son un puente directo con los votantes. “Creo que no estaría aquí si no tuviera redes sociales y, francamente, si no tuviera redes sociales, no tendría forma de expresar mi voz”, afirmó el expresidente al programa 60 Minutes de la cadena CBS.

Según se lee en The New York Times, en el artículo ¿Qué sucedió cuando a Trump le prohibieron el acceso a las redes sociales?, como resultado de un estudio de la interacción de sus seguidores con las publicaciones hechas por el entonces presidente desde el 1.° de septiembre de 2020 hasta el 8 de enero de 2021, día en el que le suspendieron sus cuentas en las plataformas, se llegó a la conclusión de que la vasta mayoría de la gente en Twitter y Facebook interactuaba de manera directa con las publicaciones, alcanzando un promedio de 272.000 me gustas y compartir. Aunque después de la restricción el número se redujo a 36.000, lo cierto es que sus mensajes no desaparecieron. Al contrario, otras cuentas populares en redes sociales tomaron sus mensajes y los publicaron.

Le puede interesar: Biden quiere cambiar las reglas del Senado por una “buena causa”, ¿funcionará?

“El Índice Global de Desinformación, una organización no partidista y sin fines de lucro que estudia la desinformación, examinó las inclinaciones políticas de las principales cuentas que han compartido las declaraciones en línea de Trump después de que perdió el acceso a Facebook y Twitter. El grupo clasificó cientos de cuentas como de izquierda o derecha o una mezcla de ambas, de acuerdo con estándares que estableció a lo largo de su trabajo de clasificación de riesgo de desinformación para sitios de noticias y otros medios en línea. Una cosa quedó clara de inmediato: los simpatizantes más fervientes de Trump continúan difundiendo su mensaje (hacen la labor que él no ha podido realizar)”, se lee en el diario estadounidense. Por ejemplo, una página de Facebook llamada “President Donald Trump Fan Club”, Fox News y la abogada Jenna Ellis replicaron algunas de sus posturas.

¿Una nueva red social?

Castigado por las grandes redes sociales, Trump abandonó el poder, pero en marzo de 2021 anunció que regresaría al mundo digital con su propia aplicación, según comentó Jason Miller, uno de sus hombres de confianza. “Esto es algo que creo será muy atractivo en las redes sociales y que va a redefinir completamente el juego”, agregó el asesor del exmandatario en una entrevista en Fox News.

En la segunda mitad del 2021, Trump habló sobre los planes de lanzar su propia red social llamada “TRUTH Social” (VERDAD Social), que en febrero de 2022 estará disponible para todo el público. En un comunicado, el expresidente afirmó que el objetivo con ella es “crear un rival al consorcio de medios progresistas y combatir a las compañías ‘Big Tech’ de Silicon Valley”, a quienes acusa de haber utilizado su poder “de manera unilateral para silenciar las voces opositoras”. “Vivimos en un mundo donde los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Esto es inaceptable”, aseguró.

Al parecer, Trump se ha beneficiado de no tener un perfil en redes sociales

Según se lee en la BBC, estar fuera de las redes ha sido una ayuda para el magnate estadounidense. “La teoría general es que Trump, al permanecer relativamente callado, está siguiendo el consejo de Napoleón: nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error”, se lee en el medio británico. Y es que, de acuerdo a las declaraciones de uno de los consejeros de Donald Trump al Wall Street Journal, “no hay una sola persona cercana a él que se arrepienta de lo que ha sucedido”.

Darrell West, vicepresidente del grupo de investigación de políticas Brookings Governance, está de acuerdo: “En un momento en que la pandemia ha regresado, la economía se está desacelerando y ha habido desastres en política exterior, quieres que la atención pública se centre en el titular. Los números de Biden han bajado considerablemente, así que creo que Trump se ha beneficiado de no estar en el centro de atención”, se lee en la BBC.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.