Trump ordena reactivar pruebas nucleares en EE. UU. y desata alarma internacional

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que ordenó reiniciar de manera “inmediata” las pruebas de armas nucleares en Estados Unidos, aunque no ofreció mayores detalles sobre la medida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó reiniciar de inmediato las pruebas nucleares en Estados Unidos, sin precisar fecha ni lugar.

La decisión responde al anuncio del presidente de Rusia Vladímir Putin sobre nuevas armas nucleares, como el dron Poseidón y el misil Burevestnik.

Con esta orden, EE. UU. pone fin a una moratoria de 33 años en ensayos atómicos.

China instó a Washington a cumplir el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y preservar la estabilidad global.

La organización ICAN calificó la medida como una “escalada imprudente” contraria a los compromisos internacionales de desarme.

La decisión se produce poco después de que el mandatario ruso, Vladímir Putin, revelara la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, bautizado como Poseidón, desafiando las advertencias de Washington.

En su plataforma Truth Social, Trump afirmó: “Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”.

El presidente estadounidense añadió que su país “tiene más armas nucleares que cualquier otro”, y destacó los esfuerzos de su administración para realizar “una actualización y renovación completa del arsenal existente”. Según dijo, “Rusia está en segundo lugar y China está muy por detrás, pero estará a la par en cinco años”.

No obstante, evitó especificar cuándo ni en qué lugar se llevarán a cabo las pruebas, limitándose a señalar que “el proceso comenzará de inmediato”.

Por su parte, Putin se congratuló el pasado domingo por la prueba final del misil de crucero Burevestnik, de propulsión nuclear y “alcance ilimitado”. Cabe recordar que el líder ruso había anunciado en 2018 el desarrollo de armamento “ultramoderno” —incluidos los misiles Burevestnik y los drones Poseidón— destinado, según Moscú, a contrarrestar las amenazas estratégicas de Estados Unidos.

En reacción a la orden de Trump, China instó este jueves a Washington a respetar rigurosamente la prohibición internacional de los ensayos nucleares.

“China espera que Estados Unidos cumpla las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y adopte medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme y mantener la estabilidad estratégica global”, declaró el portavoz de la cancillería, Guo Jiakun, durante una conferencia de prensa.

Asimismo, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) criticó duramente la decisión del mandatario estadounidense, que pone fin a una moratoria de 33 años.

“Esta no es la manera de ganar el Nobel de la Paz”, afirmó su directora ejecutiva, Melissa Parke, al considerar que la medida representa “una escalada innecesaria e imprudente de la amenaza nuclear”.

Recordó además que las detonaciones nucleares han causado un daño sostenido durante ocho décadas y que la postura actual de Trump contradice declaraciones previas en las que él mismo había apoyado el desarme.

Parke exhortó a Estados Unidos a sumarse “a la mayoría de los países del mundo” en la adhesión al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

El anuncio de Trump coincide con unas maniobras militares realizadas el 22 de octubre por fuerzas nucleares rusas por tierra, mar y aire, bajo la supervisión directa de Putin desde el Kremlin.

