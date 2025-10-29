“Estamos agotados”: palestinos enfrentan nuevas ofensivas de Israel en Gaza

Un grupo de gazatíes observa los trabajos de rescate de cuatro personas (un padre y sus tres hijas), de entre los escombros tras un ataque aéreo israelí contra el edificio donde se refugiaban. Foto: EFE - Ahmad Awad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Israel atacó este miércoles, 29 de octubre un depósito de armas en Gaza, que vivió la víspera su noche más mortífera de bombardeos desde el inicio del alto el fuego mediado por Estados Unidos, y advirtió que continuará operando para neutralizar posibles amenazas.

🔑Las claves de los nuevos ataques de Israel en Gaza, pese al cese al fuego (por si tiene afán)

Israel reanudó los bombardeos en Gaza tras la muerte de un soldado en Rafah, pese al alto el fuego mediado por EE. UU.

Más de 100 palestinos murieron, incluidos 46 niños y 24 mujeres, en la noche más mortífera desde la tregua.

El ejército israelí afirmó haber atacado un depósito de armas en Beit Lahia para evitar un “ataque terrorista inminente”.

La ONU y varios países europeos condenaron los bombardeos y pidieron mantener el alto el fuego.

Hamás retrasó la entrega de cuerpos de rehenes fallecidos, poniendo en riesgo el acuerdo de cese al fuego.

El ejército israelí anunció que llevó a cabo un ataque de precisión en un sitio en la zona de Beit Lahia, en el norte de Gaza, donde aseguró que se almacenaban armas destinadas a un “ataque terrorista inminente”.

Le recomendamos: Tras ataques que mataron a 100 personas, Israel dice que reanuda alto al fuego en Gaza

Las tropas israelíes, indicó el ejército, permanecerán desplegadas “según el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”.

El hospital Al Chifa de Ciudad de Gaza informó que dos palestinos murieron en el último ataque. La agencia de defensa civil del territorio gobernado por el movimiento islamista Hamás reportó que 104 personas - incluidos 46 niños y 24 mujeres - fallecieron en los bombardeos de la noche anterior.

El ejército israelí lanzó esta ola de bombardeos tras la muerte de uno de sus soldados en Gaza el martes. El miércoles por la mañana anunció la reanudación del alto el fuego en Gaza.

Tanto el presidente estadounidense Donald Trump como el mediador regional Catar expresaron su expectativa de que el alto el fuego se mantenga, pero dentro de Gaza los palestinos pierden la esperanza.

Le podría interesar: Así vivió una colombiana la barbarie de la guerra en Gaza

“Acabábamos de empezar a respirar nuevamente, tratando de reconstruir nuestras vidas, cuando regresaron los bombardeos”, relató Khadija al Husni, una mujer de 31 años, que vive con sus hijos bajo carpas en el campamento de refugiados Al Shati.

“Es un crimen. O hay una tregua o hay guerra, no pueden coexistir. Los niños no pudieron dormir; pensaban que la guerra había terminado”, agregó.

ONU condena enérgicamente la muerte de civiles en Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó “enérgicamente la muerte de civiles en Gaza causados por los bombardeos israelíes de ayer, incluidos muchos niños”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

Le sugerimos: Netanyahu ordenó atacar de inmediato la Franja de Gaza: estas son las razones

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, calificó el balance de atroz y urgió a todas las partes a no dejar que la paz “se escape de nuestras manos”, sumándose así a los llamados de Reino Unido, Alemania y la Unión Europea para que las partes renueven su compromiso con el alto el fuego.

En Deir el Balah, en el centro del territorio, Jalal Abas, de 40 años, acusó a Israel de usar pretextos falsos para reanudar su campaña.

“El problema es que Trump les permite matar civiles porque lo engañan con información falsa”, dijo a AFP.

“Queremos el fin de la guerra y de la escalada. Estamos agotados y al borde del colapso”, añadió.

Lea también: El hambre “no disminuye”: esto dijo la OMS sobre la falta de apoyo en Gaza

El ejército israelí afirmó que sus ataques neutralizaron a 30 militantes de alto rango, y el ministro de Defensa Israel Katz aseguró que “decenas de comandantes de Hamás fueron eliminados”.

Israel justificó la ola de bombardeos tras la muerte del sargento mayor de reserva Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, en Rafah, cuando su vehículo de ingeniería fue alcanzado por fuego enemigo.

Entrega de cuerpos de rehenes detenida

Hamás afirmó que sus combatientes no estaban vinculados al incidente en Rafah y reiteró su compromiso con el alto el fuego respaldado por EEUU.

No obstante retrasó la entrega de los restos de un rehén fallecido y advirtió que cualquier “escalada” dificultaría la búsqueda y recuperación de cuerpos.

También puede leer: Cinco muertos tras bombardeo israelí en Gaza: lo que se sabe hasta ahora

Durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, 251 personas fueron tomadas como rehenes. Tras el alto el fuego de este mes, 20 cautivos sobrevivientes fueron devueltos, y comenzó la entrega de 28 cuerpos de rehenes fallecidos.

Pero una disputa por la lenta devolución de estos últimos restos amenaza con descarrilar el acuerdo de alto el fuego, pactado entre Israel y Hamás y respaldado por la administración Trump y mediadores regionales (Egipto, Turquía y Catar).

Israel acusa a Hamás de incumplirlo al no devolver los restos a tiempo, mientras que el grupo palestino sostiene que localizar los cuerpos enterrados en los escombros de Gaza requiere tiempo.

Le interesaría: Israel avanza en la anexión de Cisjordania mientras EE. UU. busca detener el plan

El ataque del 7 de octubre en Israel, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP con base en cifras oficiales.

La ofensiva israelí lanzada en respuesta causó 68.643 muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del ministerio de Salud de Hamás.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com