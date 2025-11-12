Trump responde a los correos de Epstein: “Sacan un engaño para desviar la atención”

El legislador demócrata Chuck Schumer habló sobre la relación del presidente Donald Trump con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en el Capitolio de Estados Unidos. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de una publicación en internet, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió que “los demócratas están intentando sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del gobierno y muchos otros temas. Solo un republicano muy malo, o estúpido, caería en esa trampa”.

A la par, aumentó la presión del mandatario y de su círculo sobre los republicanos del Congreso que presionan para que se publiquen íntegramente los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, quien gestionó una red para explotar sexualmente a menores de edad.

De hecho, el New York Times reportó que altos funcionarios de la administración se reunieron el miércoles en la Sala de Crisis de la Casa Blanca con la representante Lauren Boebert, republicana de Colorado que apoya una iniciativa para forzar una votación en la Cámara de Representantes sobre si exigir o no la publicación de los documentos. Personas relacionadas con el tema, que hablaron bajo condición de anonimato, expresaron que al encuentro asistieron la fiscal general, Pam Bondi, y el director del FBI, Kash Patel.

Además, aproximadamente dos horas después de la publicación de los correos, los republicanos de la cámara baja dieron a conocer 23.000 páginas de documentos del patrimonio de Jeffrey Epstein tras meses de retrasos. Esto se dio a conocer luego de que los demócratas mostraran unos mails que sugieren que Trump sabe mucho más sobre la red de tráfico sexual de Epstein de lo que había admitido anteriormente. Un correo del acusado dice que el mandatario “pasó horas en mi casa” con una de las víctimas.

Ante lo sucedido, la Casa Blanca mencionó que el magnate no hizo “absolutamente nada malo”, de acuerdo a lo que mencionó la portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa: “Estos correos electrónicos no prueban nada”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com