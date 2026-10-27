Trump promete millonaria suma por información que lleve a condenas por fraude en EE. UU.

Trump se ha empeñado en poner en duda los comicios del 3 de noviembre, en los que su partido se juega el control de las dos cámaras del Congreso. "¡Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de medio término…

El presidente Donald Trump anunció el lunes una recompensa de un millón de dólares por información sobre fraude electoral en Estados Unidos, en un nuevo intento de reforzar su afirmación, sin pruebas, de que ganó las elecciones de 2020 y a días de las legislativas de mitad de mandato.

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Trump se ha empeñado en poner en duda los comicios del 3 de noviembre, en los que su partido se juega el control de las dos cámaras del Congreso. "¡Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de medio término de 2026, recibirá USD 1.000.000 tras el arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude!", aseguró en su red social, Truth Social.

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El viernes informó que le pidió al Departamento de Justicia que presente un recurso preventivo en caso de una victoria demócrata en las elecciones al Senado en Alaska, dado el riesgo de "confusión" debido a que en la papeleta de votación habrá dos Dan Sullivan; uno es el senador republicano que busca la reelección y el otro es un candidato independiente. Trump agita el fantasma de una impugnación postelectoral si su partido pierde estos comicios.

El presidente no ha parado de tachar de fraudulentas las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden. Nunca ha aportado ninguna prueba de la existencia de fraude electoral que haya afectado de manera significativa el resultado de estos y de cualquier otra votación celebrada en Estados Unidos.

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El centro de estudios Brookings Institution, considerado de centroizquierda, ha analizado un conjunto de datos electorales recopilados por la Heritage Foundation, un centro de estudios conservador. Brookings solo ha identificado 39 casos de fraude entre los más de 100 millones de papeletas examinadas en 32 elecciones celebradas en el estado de Pensilvania a lo largo de tres décadas.

"Estudios exhaustivos revelan que el fraude es muy poco frecuente, que la suplantación de identidad electoral es prácticamente inexistente y que muchos casos de supuesto fraude son, en realidad, errores cometidos por votantes o por funcionarios administrativos", asegura la agrupación.

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