Israel rechaza acto de irrespeto con su bandera en una presentación de Hip Hop al Parque

La diplomática hizo referencia a la presentación de Chelo Hop, quien en el escenario pisó la bandera de Israel y coreó:…

Rechazo categóricamente el acto de pisotear la bandera del Estado de Israel, uno de los grandes aliados de Colombia, durante una presentación el pasado sábado en Hip Hop al Parque. ¿Qué pasaría si la bandera de Colombia fuera pisoteada en una plaza pública de otro país? El… https://t.co/ky994uywpZ

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, escribió en redes sociales un mensaje en contra de un acto que transcurrió en medio de Hip Hop al Parque, en Bogotá. "Rechazo categóricamente el acto de pisotear la bandera del Estado de Israel, uno de los grandes aliados de Colombia (…). ¿Qué pasaría si la bandera de Colombia fuera pisoteada en una plaza pública de otro país? El respeto no puede tener dobles estándares".

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La diplomática hizo referencia a la presentación de Chelo Hop, quien en el escenario pisó la bandera de Israel y coreó: "Libre Palestina". Tras eso, Aisen pidió que la Alcaldía de Bogotá y la Cancillería de Colombia se pronuncien frente a "este acto de hostilidad y falta de respeto hacia Israel y hacia los colombianos que se identifican con su bandera". En la red social X etiquetó al alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, al Instituto Distrital de Artes y a la directora de dicha entidad, María Claudia Parias.

Publicidad

Le sugerimos: Lula tras su victoria en Brasil: “No seremos el patio trasero de nadie”

Aisen fue designada embajadora después de que Colombia e Israel rompieran relaciones bajo el gobierno del expresidente Gustavo Petro, en rechazo a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, donde un grupo de expertos de la ONU afirmó que se llevó a cabo un genocidio. En contraposición a eso, uno de los primeros movimientos de Abelardo de la Espriella fue anunciar el restablecimiento y el fortalecimiento de las relaciones con el Estado israelí.

Israel, por su parte, se prepara para unas elecciones legislativas que determinarán el futuro político del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien aspira a un nuevo mandato en medio de presiones relacionadas con el ataque que Hamás perpetró contra el país hace tres años, dejando 1.200 muertos. Su partido (Likud) tiene hoy 32 escaños y mayoría parlamentaria con sus socios ultranacionalistas y ultraortodoxos.

Le puede interesar

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com