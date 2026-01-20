Trump publicó una imagen con IA que muestra a Venezuela y Groenlandia como parte de EE. UU.

Trump ha considerado en varias ocasiones Canadá como un estado más de Estados Unidos y, además, capturó a Nicolás Maduro, a quien acusa de ser un narcoterrorista y pretende juzgar en Nueva York tras imponer un gobierno títere en el país suramericano. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes en su red social una fotografía de una reunión que mantuvo con dirigentes europeos en la que incorporó una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) de un mapa en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

La fotografía real se tomó el pasado mes de agosto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde Trump se reunió con los principales líderes de la Unión Europea, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Stamer.

Junto a ellos, alrededor de la mesa del Despacho Oval, están la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En el centro de la imagen, entre Trump y los dirigentes europeos, se generó una fotografía con el mapa de América, en el cual la bandera estadounidense se extiende sobre los territorios de Canadá, Groenlandia y Venezuela.

La publicación de la foto parece una muestra más de los objetivos que Donald Trump se ha fijado en materia de política exterior desde que inició este mandato.

Trump ha considerado en varias ocasiones Canadá como un estado más de Estados Unidos y, además, capturó a Nicolás Maduro, a quien acusa de ser un narcoterrorista y pretende juzgar en Nueva York tras imponer un gobierno títere en el país suramericano, liderado por la exvicepresidenta chavista del país, Delcy Rodríguez.

Además, en las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha lanzado varias amenazas sobre Groenlandia, una isla ártica de soberanía danesa, que quiere anexar incluso con el uso de la fuerza (si es necesario), lo que ha abierto una grave crisis dentro de la OTAN, a la que pertenecen ambos países.

Unas horas antes de difundir esta nueva instantánea, Trump dejó constancia de sus ambiciones con una imagen en su perfil de Truth Social en la que aparece plantando la bandera estadounidense en la isla, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el vicepresidente J.D. Vance.

La imagen se difundió apenas unas horas antes de que Trump acuda al Foro de Davos, en Suiza, en el que podría mantener contactos con algunos de los líderes que acudan al evento. Ya ha confirmado un encuentro con Mark Rutte, con el que abordará la cuestión groenlandesa.

