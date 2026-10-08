"He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizá, la destrucción total del mundo , porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo", declaró Trump en un vídeo difundido por el medio Al Jazeera el miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debería ser el ganador del Premio Nobel de la Paz de 2026 porque, dijo, ha resuelto ocho conflictos y la destrucción total del mundo, aunque reconoció dudar de la decisión final del comité del Nobel, con sede en Oslo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Trump reclama el Nobel de Paz y dice que ha evitado “la destrucción del mundo”

Le recomendamos: ICE ordena sumar 1.000 detenciones diarias de migrantes en EE. UU.: CNN

El presidente estadounidense, que ha estado envuelto en ocho conflictos desde que asumió el cargo en enero de 2025, afirmó que sería un "gran descrédito" para el comité del Premio Nobel de la Paz no concederle el galardón este año y aseguró que "tienen fama de no dárselo a gente" como él.

Trump, que todavía no ha llegado a la paz con Irán ni la ha logrado en Ucrania, figura entre los 287 candidatos nominados al premio, que se entregará mañana, viernes 9 de octubre.

Le puede interesar

No obstante, en sus declaraciones, Trump reconoció "dudar" de la decisión final del comité, cuya deliberación para este galardón está marcada por la presión política ejercida por el mandatario no solo en esta ocasión, sino en repetidos momentos en los que reclamó que ese premio debería ser suyo.

Le podría interesar: Flávio Bolsonaro pide a De la Espriella cooperación contra el narcotráfico

Además, a comienzos de año, el presidente estadounidense recibió la medalla de oro de la mano de la opositora venezolana María Corina Machado, que ganó el Nobel en la anterior edición, tras lo que el Instituto Nobel tuvo que aclarar que el galardón seguía perteneciendo a Machado.

"Lo reciba o no, he hecho mucho más" que otros presidentes, zanjó Trump.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com