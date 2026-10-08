Trump reclama el Nobel de Paz y dice que ha evitado “la destrucción del mundo”

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debería ser el ganador del Premio Nobel de la Paz de 2026 porque, dijo, ha resuelto ocho conflictos y la destrucción total del mundo, aunque reconoció dudar de la decisión final del comité del Nobel, con sede en Oslo.
"He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo", declaró Trump en un vídeo difundido por el medio Al Jazeera el miércoles.
Le recomendamos: ICE ordena sumar 1.000 detenciones diarias de migrantes en EE. UU.: CNN
El presidente estadounidense, que ha estado envuelto en ocho conflictos desde que asumió el cargo en enero de 2025, afirmó que sería un "gran descrédito" para el comité del Premio Nobel de la Paz no concederle el galardón este año y aseguró que "tienen fama de no dárselo a gente" como él.
Trump, que todavía no ha llegado a la paz con Irán ni la ha logrado en Ucrania, figura entre los 287 candidatos nominados al premio, que se entregará mañana, viernes 9 de octubre.
No obstante, en sus declaraciones, Trump reconoció "dudar" de la decisión final del comité, cuya deliberación para este galardón está marcada por la presión política ejercida por el mandatario no solo en esta ocasión, sino en repetidos momentos en los que reclamó que ese premio debería ser suyo.
Le podría interesar: Flávio Bolsonaro pide a De la Espriella cooperación contra el narcotráfico
Además, a comienzos de año, el presidente estadounidense recibió la medalla de oro de la mano de la opositora venezolana María Corina Machado, que ganó el Nobel en la anterior edición, tras lo que el Instituto Nobel tuvo que aclarar que el galardón seguía perteneciendo a Machado.
"Lo reciba o no, he hecho mucho más" que otros presidentes, zanjó Trump.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com
-
@HerbólogaRaquel(46037)•Hace 16 minutosAy no. Esto parece una novela distópica. Esos premsio han perdido su sentido. Semejante desastre en el que nos metió a toda la humanidad ese mamarracho zanahoria, y en éstas??? En serio??
-
Álamo(88990)•Hace 49 minutosPues si el gran amigo de Epstein está entre los nominados, ¿no será que el Gran Colombiano anda por ahí, también?