ICE ordena sumar 1.000 detenciones diarias de migrantes en EE. UU.: CNN

La nueva instrucción refleja la presión que enfrenta ICE para aumentar sus operativos de detención, en un momento…

A pesar de las críticas y el debate en torno a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, este martes 6 de octubre, la dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) instruyó a sus agentes aumentar las detenciones de migrantes indocumentados a 1.000 personas diarias, con el objetivo de retomar la meta anterior de 3.000 detenciones al día, según dos fuentes conocedoras de la directriz citadas por CNN.

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La nueva instrucción refleja la presión que enfrenta ICE para aumentar sus operativos de detención, en un momento en que la administración Trump mantiene su ofensiva migratoria pese a las críticas, incluso dentro del Partido Republicano, por los perfiles de las personas que están siendo detenidas.

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En paralelo, la agencia publicó una solicitud para contratar servicios que permitan ampliar la capacidad de sus instalaciones de detención. ICE justificó la medida por el incremento de los arrestos y el alto ritmo de sus operaciones.

La directriz establece además un objetivo de 19.000 detenciones por semana, lo que evidencia la presión de la agencia sobre sus funcionarios para incrementar los arrestos de personas que puedan ser sometidas a procesos de deportación.

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La cifra supera el ritmo registrado a finales de junio, cuando ICE detuvo a poco más de 12.500 personas en una sola semana, de acuerdo con el Deportation Data Project. En ese momento, se trató del mayor número de detenciones semanales registrado por la agencia.

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Estados Unidos se encamina a las elecciones de medio término, que se celebrarán este mes, con la migración como uno de los temas centrales del debate electoral. Mientras algunos votantes respaldan una política migratoria más restrictiva, otros cuestionan las medidas implementadas por la administración de Donald Trump.

En este contexto, el Gobierno busca mostrar que mantiene su compromiso de aumentar las deportaciones, pese a las críticas contra ICE por presuntos abusos durante sus operativos y por las muertes registradas en el marco de estas acciones. La estrategia migratoria también se desarrolla en medio de la disputa por el control del Congreso, que estará en juego en las elecciones.

Funcionarios de alto rango de la administración Trump han rechazado en varias ocasiones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opere bajo un sistema de cuotas de arrestos. Según su versión, las cifras establecidas corresponden a metas internas y no implican sanciones para los agentes que no las alcancen.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, negó el mes pasado haber recibido instrucciones de la Casa Blanca sobre cuotas de detención. En una entrevista con CNN, afirmó que los agentes tienen como prioridad identificar a los delincuentes considerados más peligrosos, aunque señaló que la ley obliga a detener a cualquier migrante indocumentado con el que entren en contacto durante sus operaciones.

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