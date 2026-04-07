Trump retrasa ultimátum a Irán tras amenazas extremas: la situación completa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras responde a una pregunta de los medios durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca, en Washington D. C., EE. UU., el 6 de abril de 2026. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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Las palabras del presidente Donald Trump esta mañana frente a la guerra con Irán fueron tajantes y sorprendentes para el resto del mundo. El mandatario amenazó con “matar a una civilización entera” si el régimen iraní no daba apertura al Estrecho de Ormuz, en el plazo que este les había dado que finalizaba este martes a las 8:00 p.m. (hora Washington).

Sin embargo, estas, como muchas de sus amenazas recientes, se quedaron como una publicación más en su red social Truth Social, ya que más tarde, con ayuda del gobierno de Pakistán (quien fue el de la idea de aplazar el ultimátum), el presidente decidió darles dos semanas más, garantizando un cese al fuego.

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Por medio de una publicación, Trump afirmó que, tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo Asim Munir, quienes le pidieron posponer la acción militar planificada contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte “la apertura COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz”, él decidió suspender el bombardeo y ataque a Irán por un periodo de dos semanas. Trump calificó esto como un alto el fuego bilateral.

Adicionalmente, Irán afirmó que aceptó negociar durante dos semanas con Estados Unidos en Islamabad, la capital de Pakistán, en el marco del un alto al fuego que ambas partes han acordado como parte de un esfuerzo para alcanzar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra.

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El presidente explicó que la razón de esta pausa es que Estados Unidos ya ha cumplido y superado todos los objetivos militares, y se encuentra muy avanzado en un acuerdo definitivo que garantice la paz a largo plazo con Irán y en Medio Oriente. Según Trump, Estados Unidos recibió una propuesta de Irán con 10 puntos, que considera viable para negociar. Muchos de los puntos de conflicto anteriores ya han sido acordados entre ambos países, y las dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que la República Islámica permitirá el paso por el estrecho de Ormuz durante las dos semanas pactadas con vigilancia militar iraní. Araqchi también señaló que Irán detendría sus ataques si cesan las agresiones en su contra.

¿Por qué es importante el Estrecho de Ormuz?

El interés del presidente estadounidense por reabrir el estrecho no es casual ni responde solo a una medida de guerra. El estrecho de Ormuz es clave para Estados Unidos porque es el principal canal marítimo por el que fluye el petróleo y el gas del Golfo Pérsico hacia los mercados globales; su bloqueo afecta directamente la economía y la seguridad energética del país.

De hecho, en una escala global, el cierre de este ha sido muy preocupante. Por el estrecho pasa aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo y gas, lo que significa que cualquier interrupción provoca subidas bruscas de precios, inflación y presión sobre las economías.

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Solo en Estados Unidos el petróleo ha alcanzado precios históricos en estas semanas, llegando incluso a los USD 4 el galón.

Estados Unidos depende de que los mercados de energía sigan abastecidos no solo para garantizar su propio consumo, sino también para mantener la estabilidad financiera global y evitar recesiones que afecten su comercio y su sistema bancario.

Al mismo tiempo, controlar o asegurar el paso por el estrecho de Ormuz permite a EE. UU. proteger los envíos de aliados clave como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes y otros países del Golfo, reforzando así su influencia en una región crítica para el suministro de petróleo y la seguridad internacional, según Los Angeles Times.

Esto se evidencia en el comportamiento del precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia en el mercado estadounidense, que este martes registró una caída de casi el 18 %, poco tiempo después de que Donald Trump anunciara la suspensión de sus ataques contra Irán y de que Teherán manifestara su disposición a negociar.

Sobre las amenazas de Trump

La amenaza más fuerte e impactante fue, sin duda, la que emitió el presidente este martes, cuando afirmó que destruiría toda una civilización “aunque no quisiera hacerlo” ante la falta de voluntad del régimen de abrir el Estrecho de Ormuz.

Incluso, esta declaración fue reprochada por el secretario general de la ONU, António Guterres, y por el papa León XIV, quienes la calificaron de “inaceptable” y expresaron su preocupación al respecto.

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Sin embargo, esta no es la primera vez que esto sucede, Donald Trump ha lanzado varias amenazas claras a Irán en torno al bloqueo del estrecho de Ormuz en 2026: primero advirtió que si Irán cerraba el paso del petróleo respondería con una ofensiva “20 veces más fuerte” y que destruiría gran parte de su capacidad de reconstrucción; luego dio un ultimátum de 48 horas para que reabriera el estrecho, amenazando con bombardear centrales eléctricas, puentes e infraestructura energética; después intensificó el tono asegurando que Irán “viviría en el infierno” y que EE. UU. podría destruir «un país entero» o incluso «una civilización» en una sola noche; y finalmente, antes de aceptar una tregua de dos semanas, reiteró que el cierre del estrecho haría que Irán enfrentara ataques masivos contra su infraestructura civil si no cumplía con la reapertura exigida.

Irán ha reaccionado de forma ofensiva y también sarcástica, asegurando que puede responder a las amenazas. Afirmó que el estrecho de Ormuz está “abierto para todos, excepto para sus enemigos”, mientras responsabiliza a Estados Unidos e Israel por la crisis.

Además, tras las declaraciones de Trump sobre destruir Irán en una noche, autoridades y medios afines ironizaron que esa “ilusión” refleja desesperación ante un país que se considera histórico y resistente a la presión externa.

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Las amenazas de Trump parecen funcionar como una herramienta de presión sobre Irán, aunque el país ha negado estar cooperando directamente con Estados Unidos por estas advertencias. Asimismo, tampoco puede garantizarse que dichas amenazas vayan a cesar ahora que se acercan las conversaciones de paz y un posible acuerdo de cese al fuego.

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