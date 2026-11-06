Trump asciende a Stephen Miller, cerebro de las deportaciones, a jefe de gabinete

“Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que Stephen Miller, su subjefe de gabinete y el principal arquitecto de su política migratoria de mano dura, será promovido a jefe de gabinete de la Casa Blanca desde el próximo lunes, 9 de noviembre.

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Miller reemplaza así a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar ese cargo. El anuncio se da tres días después de que los republicanos sufrieran en las elecciones de mitad de mandato su peor derrota desde los años setenta y perdieran el control del Congreso.

Sobre Wiles, Trump dijo que “ha realizado una labor excepcional” y que pasará a formar parte de su estructura política.

“Quería hacer un cambio. Creo que Susie ha hecho un muy buen trabajo… Stephen ha sido grandioso y tenemos que hacer movimientos… Stephen ha estado conmigo desde el principio. Lo entiende. Muy bueno políticamente y es un muy buen hombre. Hará un gran trabajo”, dijo el presidente antes de subir al helicóptero Marine One rumbo a Florida.

El giro sorprende porque hace apenas tres semanas, el 16 de octubre, Trump había asegurado que no había “ninguna posibilidad” de reemplazar a Wiles. Sin embargo, en Washington corrían rumores del disgusto de Trump por la derrota y su afán por realizar cambios.

Según la prensa estadounidense, Wiles, de 69 años, presentó su renuncia el jueves por la noche. En X escribió que servir a Trump fue “el honor de su vida” y que se sentía “orgullosa de haber formado parte de lo que hemos logrado juntos”.

“Aunque mi función pueda cambiar, mi compromiso con el presidente y con la misión nunca lo hará”, añadió.

La estratega oriunda de Florida dirigió la campaña que devolvió a Trump a la Casa Blanca en 2024, fue la jefa de gabinete que más tiempo ha durado con él y se le atribuyó haber puesto orden y frenado las filtraciones. Hace poco anunció que había completado su tratamiento contra el cáncer de mama.

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¿Quién es Stephen Miller?

Miller, de 41 años, nació en California en el seno de una familia judía y progresista. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Duke y trabajó para la congresista Michele Bachmann y para el senador Jeff Sessions, antes de sumarse en 2016 a la campaña de Trump como escritor de discursos.

En el primer mandato de Trump fue el motor de medidas como la separación de familias migrantes en la frontera, el veto a viajeros de países de mayoría musulmana y los intentos de acabar con el Deferred Action for Childhood Arrivals o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el programa que protege a migrantes llegados al país siendo niños.

Desde enero de 2025, apenas Trump volvió al poder, ha impulsado la agenda de deportaciones masivas y la ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento, y ha extendido su influencia a buena parte de la política interna con una visión amplia del poder presidencial.

Es, además, una de las figuras más polarizantes del gobierno. Más de un centenar de demócratas del Congreso firmaron una carta en la que lo llamaban “nacionalista blanco documentado” y pedían su salida.

En la víspera de las elecciones, Miller defendió a su jefe en Fox News diciendo que “salvó a Estados Unidos de una clase política corrupta. Salvó a Estados Unidos de las fronteras abiertas”.

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“Una declaración de guerra”

Para muchos analistas, el nombramiento anticipa que Trump no buscará acuerdos con el nuevo Congreso, sino que se prepara para pelear contra las investigaciones y la supervisión que vendrán de los demócratas.

“Es casi una declaración de guerra de Trump”, dijo a CNN Chris Whipple, autor de un libro sobre los jefes de gabinete de la Casa Blanca. “Solo conoce una velocidad: a fondo, a toda máquina, directo al precipicio”, agregó.

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El estratega demócrata David Axelrod fue en la misma línea y apuntó que es “un balde de agua fría” para quienes esperaban que Trump trabajara con el Congreso.

“El pueblo estadounidense se levantó y votó abrumadoramente contra las políticas repugnantes e inhumanas de este segundo gobierno de Trump. ¿Qué hace Trump? Asciende a Stephen Miller”, resumió la congresista Becca Balint.

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