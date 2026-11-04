Colombia y Estados Unidos: ¿qué viene para el país tras las elecciones estadounidenses?

La gestión de De la Espriella ha registrado fricciones con el Partido Demócrata, a la par que ha afianzado su alianza con la administración Trump…

Las elecciones intermedias en Estados Unidos llegaron a su fin. En este proceso se renovó la totalidad de la Cámara de Representantes, parte del Senado y las 36 gobernaciones. Los comicios, tal como lo dijeron las proyecciones, consolidaron una mayoría demócrata, resultan decisivos para el rumbo de las relaciones diplomáticas entre el mandato de Abelardo de la Espriella y el gobierno de Donald Trump.

La gestión de De la Espriella ha registrado fricciones con el Partido Demócrata, a la par que ha afianzado su alianza con la administración Trump en iniciativas geopolíticas como “El Escudo de las Américas” y posturas alineadas sobre Medio Oriente e Israel. Un par de semanas previo a los votaciones, el presidente colombiano generó controversia al respaldar públicamente a la aspirante republicana María Elvira Salazar. Su postura trajo cuestionamientos por parte del congresista demócrata Gregory W. Meeks, líder de menor minoría o mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de EE. UU., quien calificó de “inaceptable” la injerencia política del gobernante en Florida, advirtiendo un posible deterioro del histórico enfoque bipartidista con Colombia.

Publicidad

Lea: De la Espriella se reunirá con comisiones económicas: en la mira la ley de ajuste fiscal

En respuesta a dichos señalamientos, De la Espriella reafirmó su compromiso con el carácter bipartidista del vínculo con Estados Unidos, subrayando que "el apoyo de los partidos ha permitido construir una relación que trasciende gobiernos y diferencias políticas".

Esta medición electoral no solo determinó el control de la Cámara de Representantes por parte del Ejecutivo de Trump, sino que también puso en riesgo la ratificación parlamentaria de las diversas asistencias prometidas por la Casa Blanca a Colombia. Debido a que la Cámara de Representantes carece de poder de veto directo sobre las decisiones de política exterior del presidente estadounidense, iniciativas como los aranceles o el “Escudo de las Américas” mantendrán su curso regional. No obstante, fondos multimillonarios como el paquete de asistencia para seguridad por USD 1.000 millones dependen de los comités de apropiación del Congreso, los cuales quedarían bajo el dominio demócrata tanto en la Cámara como en el Senado.

Puede interesarle: Mundo político reaccionó a la aprobación de la ley de sometimiento en Congreso: ¿qué falta?

En declaraciones hechas a El Espectador, el congresista Meeks comentó que durante un diálogo directo con De la Espriella expuso su intención de "ayudar y trabajar con Colombia para asegurar que una cantidad suficiente de esos dólares llegue a las zonas afectadas", en alusión a las emergencias ocasionadas por el sismo del 10 de agosto.

Dichos comités legislativos también podrían limitar las partidas destinadas a equipamiento militar para el gobierno colombiano, exigir cláusulas de cumplimiento de derechos humanos o canalizar la ayuda hacia Organizaciones No Gubernamentales (ONG). A pesar de que el panorama electoral lanzó un resultado desfavorable para la administración Trump —que brindó su respaldo a De la Espriella durante la campaña presidencial colombiana—, se prevé que el interés estratégico en el país persista.

Otros hechos: Gobierno rechaza amenazas al director del Dapre, Carlos Ríos, por denuncias contra Petro

Recientemente se conoció que el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, junto a altos cargos como Pete Hegseth (secretario de Seguridad) y el general Dan Caine (jefe del Estado Mayor Conjunto), realizarán una visita oficial a Colombia. El Ejecutivo colombiano prevé abordar en este encuentro el alivio de las tarifas arancelarias vigentes. Frente a esto, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, afirmó que existen conversaciones avanzadas respecto a reducciones tributarias que no dependerán de los desenlaces electorales.

Asimismo, la agenda dará prioridad a la asistencia estadounidense destinada a las zonas afectadas por el terremoto, con foco en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío. Este escenario evoca un antecedente para el presidente De la Espriella, quien ya experimentó la caída electoral de un aliado ideológico tras haber apoyado abiertamente a Flavio Bolsonaro frente a Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil. En aquella oportunidad, de manera similar a su postura con el Legislativo norteamericano, sostuvo que pese a las “profundas diferencias ideológicas”, el vínculo entre ambas naciones prevalecía sobre cualquier circunstancia política.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.