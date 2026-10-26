Trump tras la victoria de Lula en Brasil: "Me pareció otra elección manipulada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que las elecciones en Brasil, tras las cuales salió reelegido su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, estuvieron "amañadas" y fueron "muy corruptas". Así lo declaró ante la prensa en medio de su salida de Washington a un mitin electoral por los comicios de medio término, previstos para el 3 de noviembre. Ante los reporteros añadió: "Me pareció terrible. Yo no tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección manipulada (…). Se veía tan corrupta, tan terrible".

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El republicano, de acuerdo con información de Reuters, mencionó: "Ya sabes, las elecciones deben ser indiscutibles y, a mi parecer, el panorama fue muy negativo. No tomé partido. No apoyé a nadie ni a nada, pero seguí el desarrollo de la elección. Me pareció algo sumamente corrupto. Algo terrible". Ahora bien, Trump, citado por la agencia AFP, se mostró evasivo cuando le preguntaron si planeaba tomar alguna medida con respecto a los resultados: "Yo no me postulo en Brasil, me postulo en Estados Unidos".

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Estas declaraciones del jefe de la Casa Blanca se conocieron después de que el medio local Folha de S. Paulo informara que la administración federal decidió retrasar la publicación de un comunicado felicitando a los brasileños por los comicios del domingo luego de que Flávio Bolsonaro pidiera la anulación de los resultados. Lo que se lee es que el Departamento de Estado tenía listo el borrador de la publicación, pero, tras la denuncia de irregularidades por la decisión de ampliar el horario de votación, se optó por posponer la publicación y "evaluar" la situación.

Las felicitaciones al líder de los trabajadores por su victoria en las urnas llegaron desde Panamá, Uruguay, Paraguay y Cuba. Desde acá, además, el presidente Abelardo de la Espriella, que apoyaba a Bolsonaro en la contienda, reconoció el triunfo de Lula y escribió: "Tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente (…). Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos".

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En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula.



Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 26, 2026

En medio de esto, Bolsonaro dijo que asume el papel de líder de la oposición, sin reconocer oficialmente los resultados que le dieron a su contrincante un período más al frente del Palacio de Planalto: "Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Tenemos mayoría en el Senado y en la Cámara".

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