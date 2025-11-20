Regañar o ridiculizar: la respuesta de Trump a las mujeres que lo incomodan

Manifestantes contra el presidente Trump marchan frente al Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., EE. UU., el 20 de noviembre de 2025. Foto: EFE - ALLISON ROBBERT

“Silencio, cerdita”. Un par de palabras pronunciadas por el presidente de una superpotencia mundial, constantemente cuestionado por su trato hacia las mujeres y a la prensa. Esta vez, la atacada fue una periodista de Bloomberg, Catherine Lucey, quien, a bordo del Air Force One, le preguntó a Donald Trump por qué no se publicaban aún los papeles del caso del agresor sexual Jeffrey Epstein, cuyos lazos con el mandatario republicano han estado en la palestra. Bloomberg se pronunció luego en defensa de su trabajadora.

Como si no fuera suficiente, luego reprendió a Mary Bruce, reportera de ABC News (medio al que Trump ha querido revocarle su licencia), quien le preguntó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, invitado de lujo en la Casa Blanca durante la última semana, sobre la muerte de Jamal Khashoggi, un columnista del Washington Post, ocurrida en el consulado saudí en Estambul en 2018. Información de inteligencia ha indicado que el asesinato se llevó a cabo por orden del príncipe.

En su respuesta, Trump no solo increpó a Bruce, sino que restó importancia al homicidio: “Esas cosas pasan”.

Cuando Bruce le preguntó también por la publicación del caso Epstein, el presidente le dijo en tono regañón: “No es la pregunta lo que me molesta; es tu actitud”. Y agregó: “Creo que eres una periodista terrible. Es la forma en que haces esas preguntas. Eres una persona y una periodista terrible”.

¿Qué tienen en común estas mujeres? Incomodaron al presidente, en esta ocasión, con sus preguntas, derecho y parte esencial de su trabajo como reporteras.

A través de las redes sociales, distintas voces han manifestado su indignación con lo ocurrido al considerarlo machista e intimidante con la prensa.

Por ejemplo, la expresentadora de Fox News Gretchen Carlson, considerada como una de las impulsoras del movimiento #MeToo, tachó el comentario contra Lucey como “repugnante y degradante”.

Este jueves, no obstante, una de las mujeres más cercanas al presidente, la secretaria de prensa Karoline Leavitt, salió en defensa de Trump, alegando que lo ocurrido fue un acto de franqueza: “Todos ustedes mismos lo han visto. Todos ustedes mismos lo han experimentado. Y creo que es una de las muchas razones por las que el pueblo estadounidense reeligió a este presidente: su franqueza”.

Como recuerda The New York Times, en el pasado, Trump había usado el insulto “cerdita” (“piggy” en inglés) con la Miss Universo Alicia Machado (1996). La venezolana ha dicho que el magnate, exdueño del concurso, le decía “Miss Piggy”, como la marioneta de los Muppets, en referencia a otro elemento que seguramente le resultaba incómodo: el peso de la exreina.

La forma en que Trump se refiere a las mujeres, de hecho, ha sido uno de los puntos que sus opositores le han enrostrado en las campañas presidenciales. Ufanándose de lo famoso que era, mientras tenía el micrófono abierto durante su aparición en el programa Access Hollywood en 2005, dijo que él podía “agarrarlas [a las mujeres] por la vagina” o hacer “lo que quisiera”.

En el plano político, tras los episodios recientes, ha sido difícil no recordar otros ataques de Trump contra mujeres con las que discrepa. El País ha traído a colación los improperios contra la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, a quien llamaba “la loca Nancy”. Hace poco se fue contra otra demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, de quien dijo que tiene un “bajo coeficiente intelectual”, algo similar a lo que decía de su excontrincante por la Presidencia, Kamala Harris.

“Trump se concentra en insultar a las mujeres más que a los hombres. Y estos menosprecios siempre tienen que ver con su apariencia. Son insultos que consideramos que tienen que ver con el género de las mujeres”, dijo Elisa Lees Muñoz, directora ejecutiva de La Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF, en sus siglas en inglés), citada por El País.

