Trump y Putin inician su cumbre con un apretón de manos en Alaska

El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente ruso Vladímir Putin en la pista tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin se dieron un apretón de manos en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Alaska, antes de su cumbre sobre la guerra en Ucrania.

El presidente ruso caminó hacia Trump por una alfombra roja y ambos dirigentes se dieron un apretón de manos. Vladímir Putin dijo unas palabras a su anfitrión.

Acto seguido, se dieron un segundo apretón de manos antes de subir juntos a un coche.

El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó este viernes a una base militar en Alaska. La reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson será la primera del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Putin se sube a la limusina presidencial

Putin se unió al presidente Donald Trump en su limusina presidencial para salir rumbo a su reunión, según CNN.

Este tipo de tratamiento no es común con adversarios políticos, aunque Trump ya lo había intentado en otro momento con el dictador norcoreano Kim Jong-un, fue disuadido por sus asesores.

Este podría ser el único momento que tienen a solas los dos mandatarios, ya que al llegar al destino de su reunión, se encontrarán con sus asesores.

