El huracán Erin se fortalece rápidamente y amenaza con tener mayor magnitud

El huracán Erin se convirtió en la primera amenaza de la temporada de huracanes en Estados Unidos. Se está moviendo en dirección oeste-noroeste, es decir, en una trayectoria que lo lleva hacia la zona que forma parte de las Antillas Menores, en el Caribe oriental, pero este no apunta directamente a las islas más al sur.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, este recorrido hará que el centro del ciclón pase cerca o al norte de las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, durante el fin de semana, lo que amenaza con intensas lluvias y marejadas, las cuales generan riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos.

Para monitorear su intensidad, aviones especializados llamados “cazahuracanes”, operados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Fuerza Aérea de EE. UU., volaron dentro de la tormenta y midieron vientos sostenidos de hasta 120 km/h.

En términos meteorológicos, eso ya es la fuerza de un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Los expertos advierten que, en los próximos dos o tres días, podría fortalecerse rápidamente, es decir, aumentar notablemente la velocidad de sus vientos y su peligrosidad.

En cuanto a su tamaño, no todo el huracán tiene la misma intensidad. La zona más peligrosa, con vientos de fuerza de huracán, se extiende en un radio de 35 km desde su centro. Más allá de esa franja, hay un área más amplia, hasta 185 km, principalmente hacia el norte, la cual también es riesgosa.

Contexto de la temporada ciclónica

Erin es el quinto fenómeno nombrado en el Atlántico este año, después de las tormentas Andrea, Barry, Dexter, y Chantal. La última fue la primera en tocar tierra en Estados Unidos, dejando al menos dos víctimas mortales en Carolina del Norte en julio.

La NOAA anunció que espera una mayor actividad de tormentas tropicales en el Atlántico en la segunda mitad de la temporada, con una previsión de entre dos y cinco huracanes “mayores” entre agosto y noviembre. El organismo mantiene su pronóstico de una temporada “superior a lo normal”, con entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían convertirse en huracanes.

