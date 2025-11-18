Una jueza en Argentina fue destituida por participar en un documental sobre la muerte de Maradona

La jueza Julieta Makintach quedó inhabilitada para ocupar cargos en la rama judicial argentina. Foto: AFP - STR

La justicia argentina destituyó este martes a la jueza Julieta Makintach por haber participado de un documental clandestino sobre el proceso por la muerte de Diego Maradona cuando integraba el tribunal, en un escándalo que llevó a anular el juicio.

Además, un tribunal compuesto por jueces, abogados y legisladores de la provincia de Buenos Aires la inhabilitó para ocupar cualquier otro puesto en la justicia, en un fallo por unanimidad. Makintach, de 48 años, estuvo ausente en la breve audiencia que se realizó a sala llena en la ciudad de La Plata, 60 km al sur de Buenos Aires, según constató la AFP.

El escándalo se desató en mayo, cuando tenía lugar el juicio que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte en 2020. Se divulgaron imágenes de Makintach como protagonista de un documental clandestino sobre el mismo proceso del cual era jueza. La magistrada fue removida y el juicio anulado.

“Lo que se ha comprobado con este debate y prueba es el daño enorme que se le ha hecho a la justicia de la provincia y de Argentina, que ha quedado ridiculizada”, dijo luego del fallo Guillermo Sargues, parte acusatoria y presidente del colegio de abogados de San Isidro, donde Makintach ejercía como jueza. En la sala estaban presentes la expareja de Maradona, Verónica Ojeda, y el hijo de ambos, Diego, de 12 años. Ellos se abrazaron tras escuchar el veredicto.

Nuevo juicio por la muerte de Maradona

“Fueron cinco años de mucha lucha de la familia. Hoy estamos todos para que esa jueza pague lo que tenga que pagar”, dijo Ojeda, junto al menor de los hijos de Maradona, a las puertas de la sala de audiencias.

Su abogado, Mauro Baudry, se mostró conforme con la destitución de la jueza y pidió dar vuelta la página para concentrarse en el nuevo juicio contra los siete acusados que enfrentan cargos por homicidio.

“Se hizo lo que se tenía que hacer. Hoy no tendríamos que estar hablando de esto, sino de juzgar a los homicidas de Diego Maradona”, dijo a la prensa al retirarse del tribunal.

Makintach “mintió, presionó, manipuló, fue parcial, abusó del poder que su condición le ofrecía, y utilizó recursos materiales y humanos del erario público en su propio provecho”, dijo la fiscal general, Analía Duarte, durante el juicio político. Tras la anulación del juicio por la muerte del astro del fútbol, el inicio del nuevo proceso se fijó para el 17 de marzo.

“Justicia divina”: el documental que llevó a la destitución de una jueza argentina

En audiencias previas, Makintach pidió la absolución: “Me equivoqué y nunca pude dimensionar que este material privado iba a tener estas consecuencias monumentales. Le pido perdón a la familia”.

La jueza destituida alegó que accedió a dar una entrevista sin saber que harían un documental sobre el caso. Sin embargo, el tribunal atendió el pedido de la Fiscalía, que la acusó de mentir y autorizar el ingreso del equipo de filmación al juzgado.

El grupo tomó imágenes de las audiencias para un documental titulado “Justicia divina”, cuyo tráiler fue hallado en allanamientos. En él se veía a Makintach “desfilar” por los pasillos del tribunal, como acusó luego la Fiscalía, que abogó por su destitución.

El hallazgo del material audiovisual no autorizado tiró por la borda más de 20 audiencias judiciales y 44 testimonios, entre ellos los de las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana, que deberán volver a testificar.

