¿Viaja a EE. UU. después del 26 de diciembre? Estos son los nuevos controles biométricos

A partir del 26 de diciembre de 2025, Estados Unidos implementará un sistema obligatorio de controles biométricos para todos los no ciudadanos al entrar y salir del país, capturando fotos faciales e impresiones digitales en aeropuertos, puertos marítimos y fronteras terrestres.

Esta medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca verificar identidades, detectar fraudes y rastrear sobre estancias comparando datos de llegada y salida.

👉 ¿A quiénes aplica?

La medida está pensada para turistas y personas no residentes de Estados Unidos: aplica a titulares de visas temporales, residentes permanentes, trabajadores extranjeros e incluso niños y adultos mayores.

Los escaneos biométricos se realizarán en aduanas de aeropuertos, puertos marítimos y fronteras terrestres. Según el DHS, esta herramienta permitirá validar solicitudes de entrada y corroborar las salidas de los visitantes, según El País.

📌 ¿Por qué se implementa esta medida?

Según el gobierno estadounidense, esta medida llega como una forma de respuesta y prevención ante riegos como: terrorismo, tráfico de documentos falsificados y salidas que no quedan registradas.

La nueva medida también pretende identificar datos falsos o inexactos proporcionados por los viajeros. Desde la administración enfatizan que estos controles biométricos agilizarán las respuestas frente a amenazas potenciales y cerrarán vulnerabilidades en el sistema migratorio, según El País.

🔍 Lo que sigue

La nueva normativa entrará en vigor el 26 de diciembre, momento en que todos los extranjeros en puntos de control oficiales deberán someterse a escaneo facial y toma de huellas dactilares.

Organizaciones civiles y abogados exigen supervisión estricta de su implementación, junto con información clara sobre el almacenamiento y acceso a los datos biométricos, para salvaguardar derechos individuales y evitar retrasos en viajes legítimos, según Radio Mitre.

