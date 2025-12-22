Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América

¿Viaja a EE. UU. después del 26 de diciembre? Estos son los nuevos controles biométricos

Desde el 26 de diciembre, todos los extranjeros enfrentarán controles biométricos obligatorios al entrar y salir de aeropuertos estadounidenses. Conozca a quiénes aplica y cómo funcionarán.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Fotografía de referencia de la fila de migración en el aeropuerto de Atlanta, Estados Unidos.
Fotografía de referencia de la fila de migración en el aeropuerto de Atlanta, Estados Unidos.
Foto: EFE - ERIK S. LESSER
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A partir del 26 de diciembre de 2025, Estados Unidos implementará un sistema obligatorio de controles biométricos para todos los no ciudadanos al entrar y salir del país, capturando fotos faciales e impresiones digitales en aeropuertos, puertos marítimos y fronteras terrestres.

Esta medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca verificar identidades, detectar fraudes y rastrear sobre estancias comparando datos de llegada y salida.

Vínculos relacionados

Violento ataque en Taiwán deja tres muertos y nueve heridos en pleno centro de Taipéi
Coche bomba mata a general ruso horas después de diálogos sobre el fin de la guerra
Inconsistencias en los archivos Epstein: Trump oculto, víctimas expuestas

👉 ¿A quiénes aplica?

La medida está pensada para turistas y personas no residentes de Estados Unidos: aplica a titulares de visas temporales, residentes permanentes, trabajadores extranjeros e incluso niños y adultos mayores.

Los escaneos biométricos se realizarán en aduanas de aeropuertos, puertos marítimos y fronteras terrestres. Según el DHS, esta herramienta permitirá validar solicitudes de entrada y corroborar las salidas de los visitantes, según El País.

📌 ¿Por qué se implementa esta medida?

Según el gobierno estadounidense, esta medida llega como una forma de respuesta y prevención ante riegos como: terrorismo, tráfico de documentos falsificados y salidas que no quedan registradas.

La nueva medida también pretende identificar datos falsos o inexactos proporcionados por los viajeros. Desde la administración enfatizan que estos controles biométricos agilizarán las respuestas frente a amenazas potenciales y cerrarán vulnerabilidades en el sistema migratorio, según El País.

🔍 Lo que sigue

La nueva normativa entrará en vigor el 26 de diciembre, momento en que todos los extranjeros en puntos de control oficiales deberán someterse a escaneo facial y toma de huellas dactilares.

Organizaciones civiles y abogados exigen supervisión estricta de su implementación, junto con información clara sobre el almacenamiento y acceso a los datos biométricos, para salvaguardar derechos individuales y evitar retrasos en viajes legítimos, según Radio Mitre.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

últimas noticias en el mundo

Noticias hoy

Últimas noticias

América

Estados Unidos

Turistas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.