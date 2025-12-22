Coche bomba mata a general ruso horas después de diálogos sobre el fin de la guerra

Un policía ruso trabaja cerca de un automóvil destruido tras la explosión de un artefacto colocado bajo el vehículo en una zona residencial de Moscú, Rusia, el 22 de diciembre de 2025. Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

Un vehículo bomba mató este lunes a un alto mando militar de Rusia en el sur de Moscú, horas después de que representantes rusos y ucranianos mantuvieran conversaciones por separado en Miami sobre un plan para poner fin a la guerra.

Kiev no ha hecho comentarios sobre la muerte del alto general, pero los investigadores rusos señalaron que estaban investigando si la explosión estaba “relacionada” con los “servicios especiales ucranianos”.

Desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha sido acusado reiteradamente de ser responsable de ataques contra personalidades y mandos militares en Rusia y en zonas ocupadas por Moscú en la exrepública soviética vecina.

El teniente general Fanil Sarvarov, de 56 años, era el director del departamento de formación operativa del Estado Mayor. Falleció en un barrio residencial del sur de Moscú cuando el artefacto colocado bajo su vehículo explotó.

Los reporteros de la AFP presentes en el lugar vieron un SUV Kia blanco destrozado, con las puertas y la ventana trasera reventadas. El chasis estaba retorcido y carbonizado por la explosión.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y los investigadores examinan los escombros.

El Comité de Investigación de Rusia, que investiga delitos graves, afirmó que estaba “trabajando en varias líneas de investigación sobre el asesinato. Una de ellas implica la posible organización del crimen por parte de los servicios especiales ucranianos”.

Sarvarov luchó en las campañas del ejército ruso en el Cáucaso Norte, incluida la de Chechenia en la década de 1990, según indica su biografía oficial en el portal del Ministerio de Defensa. También comandó las fuerzas rusas en Siria en 2015-2016.

Siguen las conversaciones

El Kremlin aún no se pronunció sobre el asesinato del lunes, que se produjo después de tres días de conversaciones en Miami y en un momento en que Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para negociar el fin de la guerra.

El negociador ucraniano Rustem Umerov y el emisario especial estadounidense Steve Witkoff elogiaron el domingo el “progreso” de las negociaciones.

El enviado ruso Kirill Dmitriev también se reunió con el equipo estadounidense, del que formó parte Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Witkoff calificó las reuniones de “productivas y constructivas”.

Estos diálogos fueron impulsados por el plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos el mes pasado, una propuesta inicial criticada por ser muy favorable a Rusia.

Desde entonces, el plan ha sido enmendado tras los diálogos con Ucrania y los países europeos, pero el contenido de la propuesta no se ha hecho público.

Ucrania afirma que todavía se le pide que haga concesiones importantes, como ceder toda la región oriental del Donbás a Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado escepticismo sobre si Rusia realmente quiere poner fin a la contienda, que ha causado decenas de miles de muertos y devastado el este y el sur de Ucrania.

El Kremlin negó el lunes querer recrear la Unión Soviética, apoderarse de toda Ucrania y más territorios en Europa del Este, después de que Reuters informara de que los servicios de inteligencia estadounidenses habían llegado a la conclusión de que Putin buscaba mucho más que controlar el este del país vecino.

No es la primera vez que una explosión de este tipo mata a un alto funcionario ruso.

En abril, una detonación en un automóvil cerca de Moscú mató al general Yaroslav Moskalik, subjefe del Estado Mayor.

En diciembre de 2024, el comandante de las fuerzas rusas de defensa radiológica, química y biológica, Igor Kirilov, murió por el estallido de un patinete eléctrico cargado con explosivos en la capital.

El asesinato fue reivindicado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

El bloguero militar ruso Maxim Fomin murió cuando una estatuilla explotó en una cafetería de San Petersburgo en abril de 2023.

Y en agosto de 2022, un coche bomba mató a Daria Dugina, hija del ideólogo ultranacionalista Alexander Dugin.

