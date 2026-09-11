Vicepresidente de EE. UU. se perfila como sucesor de Trump: «Los echaremos en noviembre»

Vance fue recibido en el escenario con un estruendoso rugido al grito de «¡J.D.! ¡J.D.!» en la convención republicana llevada a cabo en American Airlines Center, en Dallas (Texas). «Los demócratas son el partido del odio. Son el partido que desprecia a Estados Unidos y a las…

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, calificó a los demócratas como «el partido del odio» durante una convención de los republicanos previa a las reñidas legislativas de noviembre, en un discurso que lo potenció como un posible sucesor de Trump en 2028.

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Vance fue recibido en el escenario con un estruendoso rugido al grito de «¡J.D.! ¡J.D.!» en la convención republicana llevada a cabo en American Airlines Center, en Dallas (Texas). «Los demócratas son el partido del odio. Son el partido que desprecia a Estados Unidos y a las personas que lo construyeron. Son el partido que puede sentir simpatía por los terroristas que perpetraron» los ataques del 11 de septiembre de 2001, dijo el vicepresidente.

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Según Vance, las diferencias dentro de la coalición republicana palidecen frente a las divisiones de los demócratas. «Este otoño, los demócratas presentan candidatos que les dirán a sus hijos qué se les permite decir, cómo se les permite vivir y, lo que es más importante, a quién deben odiar», enfatizó.

«Me estoy cansando de la política»: Trump

Trump subió al escenario después de Vance con elogios a su vicepresidente. «Quiero agradecer a nuestro gran vicepresidente. ¡Qué trabajo hizo esta noche!», dijo Trump: «Saben, los demócratas se están poniendo nerviosos». El presidente de 80 años sostuvo que «ya me estoy cansando un poco de la política», no sin antes insistir en sus ataques a los demócratas de la que llama «izquierda radical».

Trump volvió igualmente a situarse en el centro de la campaña republicana para las legislativas. «Yo no aparezco en la papeleta. Tienen que fingir que sí estoy», dijo el mandatario dirigiéndose a sus seguidores: «Tienen que hacerme el favor más grande que me han hecho en su vida (…). Tienen que fingir que aparezco en la papeleta».

Los republicanos enfrentan las próximas elecciones con el riesgo de perder el control del Congreso. El portal de seguimiento electoral Decision Desk HQ proyecta que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes por 229 a 206 y sitúa el Senado en un 50-50. La aprobación de Trump se ha estancado en el 30 % en medio de una inflación persistente y la impopular guerra con Irán que inició Estados Unidos junto con Israel.

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El magnate reiteró su oferta del miércoles de pagar USD 5.000 a cada «adulto estadounidense» si los republicanos logran conservar el dominio en las dos cámaras del Congreso. La convención dejó ver a Vance como un potencial sucesor de Trump. Su discurso fue en la misma línea que guio la convención al presentar a los demócratas como extremistas.

La familia y la paternidad fueron temas recurrentes. El vicepresidente intentó contraponer lo que llamó valores tradicionales con los de la izquierda radical de los demócratas. «Tenemos que echarlos a patadas en noviembre», dijo Vance, quien aprovechó el acto para rendir homenaje al joven activista conservador Charlie Kirk en el primer aniversario de su asesinato. El vicepresidente ha dicho que solo decidirá si se postula a la Casa Blanca después de las elecciones legislativas.

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