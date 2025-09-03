Las víctimas de Epstein exigen al Congreso publicar “todos” los archivos del caso

Jeffrey Epstein fue un multimillonario que se suicidó dentro de la cárcel, en 2019, luego de haber sido acusado por operar una red de tráfico de menores. Foto: Marco Bello

Un grupo de víctimas del fallecido delincuente sexual, Jeffrey Epstein, pidieron este miércoles “transparencia” al Congreso de EE. UU. y apoyaron una iniciativa legislativa para presionar al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos relacionados con el agresor.

La Cámara de Representantes dio a conocer ayer más de 33.000 páginas de documentos del caso, pero la “mayoría” de ellos o estaban censurados o ya habían sido hechos públicos en el pasado, según señalaron los legisladores Ro Khanna y Thomas Massie en una rueda de prensa junto a las víctimas.

“Hay algo podrido en Washington”, dijo Khanna, demócrata de la Cámara de Representantes, “menos de un 1% de los documentos (relacionados con Epstein) se han publicado”.

El legislador está liderando una iniciativa para forzar una votación que pida al Departamento de Justicia publicar más material y, hasta ahora, aseguró que solo le hacen falta dos firmas más.

Los esfuerzos del Congreso para la publicación de los archivos

Todos los 212 congresistas demócratas y cuatro republicanos de la Cámara Baja, incluyendo a Massie, han dado su apoyo, indicó Khanna.

El republicano, por su parte, criticó directamente al Departamento de Justicia, liderado por la exfiscal de Florida y aliada cercana del presidente Donald Trump, Pam Bondi.

“La élite de Washington le está pidiendo al público que crea algo que no es creíble: que dos personas generaron cientos de víctimas, que actuaron solas y que el Departamento de Justicia no tiene idea de quién más pudo estar involucrado”, indicó el legislador.

A su vez, criticó al comité de supervisión del Congreso, que ha estado liderando la pesquisa sobre el caso Epstein, y aseguró que se está dejando que el DOJ “filtre toda la información que entrega”.

El presidente Trump, por su parte, insistió, sin pruebas, que el caso Epstein es un “engaño demócrata” para empañar su mandato.

“Buscan que la gente hable de algo totalmente irrelevante frente al éxito que hemos tenido desde que soy presidente”, dijo el mandatario a reporteros en la Casa Blanca, al ser preguntado por la iniciativa del Congreso.

La cercanía entre Trump y Epstein

Las víctimas del agresor, que falleció por suicidio en una cárcel de Manhattan en 2019, criticaron también el acercamiento que el Gobierno Trump ha tenido con Ghislaine Maxwell, su pareja y cómplice, quien está condenada a 20 años de prisión.

Maxwell fue traslada desde una prisión de máxima seguridad en Florida a una cárcel en Texas, después de haberse reunido con el vicefiscal general de EE. UU.

La cómplice de Epstein, acusada de reclutar a las víctimas, también pidió al Supremo de EE. UU. que revisara su condena y a Trump que le condenara un perdón presidencial.

Trump fue amigo de Epstein durante los años 80 y 90 y el vínculo entre ambos ha sido puesto en tela de juicio en los últimos meses, después de que varios reportes en el diario The Wall Street Journal revelaran que eran más cercanos de lo que el presidente ha reconocido.

De hecho, incluso la esposa del presidente estadounidense, Melania Trump, amenazó con demandar a Hunter Biden, el hijo del expresidente Biden, por afirmar que el delincuente sexual le presentó a su marido, afirmación que los abogados de la primera dama calificaron de “falsa, despectiva, difamatoria e incendiaria”.

La situación también abre paso a recordar la denuncia que surgió en abril de 2016, cuando una mujer, que usó el pseudónimo de “Katie Johnson”, demandó en California a Donald Trump y Jeffrey Epstein, acusándolos de haberla violado cuando tenía 13 años, en el apartamento de Epstein de Nueva York en 1994. Esta demanda es una de las 16 voces que aseguraron haber sido agredidas por el presidente estadounidense, quien, según ellas, realizó tocamientos indeseados, besos repentinos y agresivos, e incluso, cometió actos de agresión sexual.

