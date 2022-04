Atacan en Moscú al ruso Dmitry Muratov, periodista ganador del Nobel de Paz

El editor jefe ruso de Novaya Gazeta y el premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, luego de ser atacado en un tren en Moscú. Foto: Dmitry Muratov

Dmitry Muratov, ganador del Premio Nobel de la Paz por su trabajo como editor del medio independiente Novaya Gazeta, informó que fue atacado en un tren que iba desde Moscú hasta Samara, presuntamente por nacionalistas rusos.

“Muratov, aquí va por nuestros muchachos”, gritó el agresor del periodista antes de verterle pintura encima que, según el ganador del Nobel, hizo que sus ojos ardieran “terriblemente”.

El medio para el que trabaja Muratov ha sido uno de los grandes damnificados de la censura estatal que se ha exacerbado tras la guerra en Ucrania. Establecido tras la desintegración de la Unión Soviética, Novaya Gazeta se hizo conocido por sus investigaciones sobre la corrupción estatal, las guerras en Chechenia, las actividades de los militares, y sus cuestionamientos al presidente Vladimir Putin.

📄 Mira también: ¿El peor día de Putin? Sanciones, expulsiones y bajas

Le Prix Nobel de la paix et rédacteur en chef du journal Novaïa Gazeta, Dimitri Mouratov, agressé dans un train. "Voilà pour nos garçons" a crié l'agresseur, avant de l'asperger avec un produit rouge. Agressions et dégradations visent des opposants à la guerre ces derniers jours. pic.twitter.com/OoTD4HfC7W — Sylvain Tronchet (@SylvainTronchet) April 7, 2022

Poco después de que la Duma Estatal aprobó una ley de medios que castiga a quienes difunden información que el Kremlin considera falsa con hasta 15 años de prisión, Novaya Gazeta tuvo que eliminar sus informes sobre el conflicto y el impacto de las sanciones extranjeras en la economía rusa. El 28 de marzo, el medio independiente suspendió oficialmente sus actividades tras recibir una advertencia de Roskomnadzor, el censor estatal ruso.

Algunos de los periodistas de Novaya Gazeta que han abandonado Rusia tras ser acosados por las autoridades han formado una nueva publicación en línea, bautizada Novaya Gazeta Europe. Este nuevo medio busca informar a audiencias en otros idiomas sobre los asuntos en Rusia.

“Nosotros, los periodistas de Novaya Gazeta que nos vimos obligados a abandonar Rusia debido a una prohibición virtual de nuestra profesión, estamos felices de anunciar que Novaya Gazeta Europe, un medio que comparte nuestros valores y estándares, está comenzando su trabajo”, dijo Kirill Martynov, periodista y editor en jefe del naciente medio.

Muratov, ganador del Nobel de la Paz en 2021, ha sido un férreo opositor a la invasión de Ucrania. Hace dos semanas, el editor de Novaya Gazeta comunicó que subastaría su medalla para ayudar a los refugiados ucranianos con el dinero recaudado a través de la ONG The Foundation of Assitance to the Ukrainian Refugees.

🌎 Te recomendamos: Último llamado para migrantes en Colombia: hay que regularizarse ya

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.