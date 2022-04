Cámara Baja de EE. UU. aprobó un histórico proyecto para despenalizar la marihuana

El líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, Charles Schumer (D-NY), dice que el 70 % de los estadounidenses apoya la legalización del cannabis. Foto: Agencia AFP

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes, por 220 votos a 204, un proyecto de ley para eliminar la marihuana de la lista federal de drogas peligrosas, un paso histórico hacia su despenalización ya efectiva en muchos estados.

Esta es la segunda vez en menos de dos años que la Cámara Baja presenta y aprueba una legislación para despenalizar el cannabis y eliminar condenas relacionadas con la marihuana. El proyecto también permitiría que los estados tomen sus propias decisiones sobre los mercados derivados del cannabis.

La denominada Ley MORE contó con el apoyo de solo tres republicanos que se sumaron a la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. En el Senado, el panorama para este proyecto no es el mejor, pues se necesitan los votos de 10 senadores republicanos para la aprobación de la Ley MORE, y ninguno de los legisladores ha manifestado su apoyo al documento.

La Ley MORE despenalizaría a nivel federal la posesión, venta y producción de marihuana, actualmente considerada por la Agencia de Control de Drogas (DEA) como equivalente al LSD, la cocaína o la heroína, a pesar de que más de las tres cuartas partes de los estados de Estados Unidos han legalizado su consumo con fines médicos y un tercio lo permite con fines recreativos.

También anularía las condenas federales por delitos menores de drogas, que según los defensores conducen al encarcelamiento masivo que afecta principalmente a las minorías.

El texto introduciría además un impuesto -del 5 % y que llegará a 8 %- a la venta de marihuana y sus derivados, para financiar la atención y reinserción de las víctimas, en su mayoría afroestadounidenses, de la guerra contra las drogas iniciada por las autoridades del país en la década de 1980.

El proyecto “considera a la marihuana como un problema de salud pública más que como un delito y serviría para corregir el alto costo que causa su penalización en comunidades desfavorecidas y de color”, aseguró el congresista demócrata Jerrold Nadler, autor principal de la propuesta.

La organización pro-cannabis NORML acogió con satisfacción la votación, diciendo que “ya es hora de dejar de castigar a los adultos por consumir una sustancia que es objetivamente más segura que el alcohol”.

Conducir bajo los efectos de la marihuana

Aaron Smith, de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (NCIA), felicitó a los parlamentarios por “actuar una vez más para modernizar nuestra política federal respecto a la marihuana”. Pidió al Senado que también apruebe el texto “para acabar con el error de la prohibición y promover un mercado de cannabis bien regulado”.

La prohibición de la marihuana a nivel federal dificulta la expansión de su producción y su comercio legal.

Según el sitio informativo a favor de la marihuana Leafly, el sector, en pleno auge, valía 25.000 millones de dólares y empleaba a 321.000 personas en 2021. Pero los bancos siguen reacios a financiar a productores o vendedores por temor a ser procesados por lavado de dinero.

Los opositores al texto insisten en los peligros de la adicción, especialmente entre los jóvenes, y los accidentes de tráfico por parte de conductores que la hayan consumido.

Una enmienda prevé 10 millones de dólares para un estudio de las tecnologías que permitirían a las fuerzas del orden determinar si un conductor estaba bajo el efecto del cannabis.

Los parlamentarios también aprobaron estudios de impacto de la legalización del cannabis en el lugar de trabajo y en las escuelas para “proteger a los niños de cualquier efecto negativo” de la reforma.

La legalización de la marihuana es muy popular en Estados Unidos, con una tasa de aprobación de 91 % de los estadounidenses, según una encuesta del Pew Research Institute del año pasado.

Pero en la práctica, si la ley fuera aprobada y promulgada por el presidente Joe Biden, la marihuana no sería legal en todo el país, y los distintos estados aún podrían procesar a sus ciudadanos bajo la ley estatal.

La marihuana ya es legal en algunos países, y en diciembre de 2020 la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) también la eliminó de su lista de drogas más peligrosas, en la que llevaba 59 años y que desaconsejaba su uso con fines médicos.

