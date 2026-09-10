Cilia Flores, esposa de Maduro, pidió arresto domiciliario por supuestos problemas de salud

La defensa de Cilia Flores solicitó a la justicia federal del Distrito Sur de Nueva York que permita a su defendida esperar el juicio en régimen de arresto domiciliario. La petición se fundamenta en el supuesto deterioro progresivo de su estado de salud y la necesidad urgente de someterse a un cateterismo cardíaco, procedimiento que, según argumentan sus abogados, requiere condiciones de recuperación con las que no cuenta el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece reclusa desde enero tras ser capturada junto a Nicolás…

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La defensa de Cilia Flores solicitó a la justicia federal del Distrito Sur de Nueva York que permita a su defendida esperar el juicio en régimen de arresto domiciliario. La petición se fundamenta en el supuesto deterioro progresivo de su estado de salud y la necesidad urgente de someterse a un cateterismo cardíaco, procedimiento que, según argumentan sus abogados, requiere condiciones de recuperación con las que no cuenta el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece reclusa desde enero tras ser capturada junto a Nicolás Maduro por fuerzas especiales de EEUU.

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La Fiscalía estadounidense ya manifestó su oposición a la medida. El escrito, presentado ante el tribunal este 9 de septiembre por los abogados Mark E. Donnelly y Andrés Sánchez, sostiene que la procesada, de 69 años de edad, presenta un cuadro clínico complejo caracterizado por episodios frecuentes de dolor en el pecho, arritmias, insuficiencia respiratoria y la pérdida de más de 11 kilos de peso desde su detención.

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La representación legal detalló que durante una prueba de esfuerzo realizada el 23 de abril, el procedimiento debió ser suspendido por opresión torácica, detectándose posteriormente episodios de taquicardia ventricular. Advirtieron que el 29 de julio Flores sufrió una crisis de sofocación de 30 minutos que, según consultas con especialistas externos, pudo haber correspondido a un infarto leve no documentado formalmente por el personal del penal.

A las afecciones cardíacas se suman complicaciones digestivas, la pérdida de piezas dentales y privación del sueño en una unidad que alberga a más de 40 internas. La defensa citó como ejemplo de un entorno poco propicio para su convalecencia un altercado ocurrido el 14 de agosto, en el cual el personal penitenciario utilizó aerosol de pimienta, lo que obligó a Flores a recurrir al uso de un inhalador por dificultades respiratorias.

A pesar de estas denuncias sobre la infraestructura, los juristas incluyeron un reconocimiento explícito al trato «extremadamente respetuoso» brindado por el personal del centro y la atención médica recibida tanto en la prisión como en centros hospitalarios externos, circunscribiendo su reclamo de traslado a la inadecuación del espacio para una posterior recuperación quirúrgica.

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Como alternativa, la propuesta de la defensa contempla el traslado de Flores a una vivienda privada dentro del distrito judicial de Nueva York, cuya ubicación exacta se mantendrá bajo reserva por razones de seguridad. El plan de custodia, elaborado por el exalto cargo de la DEA Louis J. Milione a través de la firma privada Guidepost Solutions, propone un esquema de vigilancia armada las 24 horas financiado íntegramente por los allegados de la acusada. El régimen incluiría monitoreo mediante pulsera con posicionamiento GPS, cámaras con sensores en todos los accesos, la entrega de sus documentos de viaje y la restricción estricta de visitas, las cuales requerirán autorización previa y registro diario.

Adicionalmente, las comunicaciones telefónicas de Flores quedarían intervenidas mediante una única línea fija supervisada, con excepción de los contactos con su equipo legal. Los vigilantes privados estarían facultados para el uso de la fuerza y esposas ante cualquier intento de fuga, respondiendo directamente ante el tribunal y no ante la procesada.

Para fundamentar la ausencia de riesgo de fuga, la defensa argumentó que el principal vínculo de Flores en territorio estadounidense es la presencia de su esposo, Nicolás Maduro, quien también se encuentra bajo custodia federal tras la operación militar del 3 de enero de 2026 en Caracas. Flores afronta cargos por conspiración para importar cocaína, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Con información de The Associated Press (AP)

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