Nobel de Paz en vivo: confirman que Machado no irá, pero que está a salvo

Una imagen de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se exhibe en el Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del galardón en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. Foto: EFE - OLE BERG-RUSTEN / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo avanza marcada por la ausencia de María Corina Machado en el recinto, pese a ser la laureada de este año por su defensa de la democracia en Venezuela y su apuesta por una transición pacífica.

El acto se desarrolla en el Ayuntamiento de Oslo, con la presencia de la realeza noruega y varios mandatarios latinoamericanos, mientras se mantiene el protocolo habitual de discursos, presentaciones artísticas y la entrega de la medalla y el diploma del Nobel. La silla reservada para la líder opositora venezolana concentra gran parte de la atención mediática, como símbolo de las restricciones y amenazas que enfrenta en su país.

Aunque el Instituto Nobel ha confirmado que Machado no podrá estar en el escenario cuando comience la ceremonia, fuentes cercanas insisten en que continúa intentando viajar, en un trayecto condicionado por el veto de salida impuesto desde hace años por el gobierno de Nicolás Maduro y por crecientes riesgos de seguridad.

Esta es una transmisión EN VIVO: refresque la página para no perderse las últimas actualizaciones de la ceremonia del Nobel.

Según Vente Venezuela, Ana Corina Sosa Machado, hija de María Corina Machado, ya llegó al recinto de la ceremonia en Oslo para recibir el Nobel de la Paz en nombre de su madre, quien no podrá asistir a tiempo por impedimentos de seguridad y viaje.

Las principales personalidades políticas latinoamericanas presentes en Oslo para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado son jefes de Estado en ejercicio. Entre ellas están los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Santiago Peña (Paraguay), quienes han viajado para respaldar públicamente a la líder opositora venezolana y subrayar el mensaje regional en defensa de la democracia, según la agencia AFP.

Desde Colombia, aunque no viajó el presidente Gustavo Petro, sí están presentes el expresidente Iván Duque y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez en la ceremonia del Nobel para María Corina Machado. Ambos asisten como invitados y figuras cercanas a la oposición venezolana y a los sectores que respaldan el reconocimiento a la lucha democrática en Venezuela, según El Heraldo.

El mundo le está diciendo a Venezuela: ‘Estamos con ustedes’”, afirmó Duque para El Heraldo.

El equipo de prensa del Nobel confirmó que “María Corina Machado hizo todo lo posible por viajar a Oslo, emprendiendo un trayecto en condiciones de peligro extremo para intentar asistir a la ceremonia de hoy. Aunque finalmente no podrá llegar a tiempo ni estar en los eventos oficiales de la jornada, las mismas fuentes subrayan que se encuentra a salvo y que sí estará próximamente en la capital noruega, donde se reunirá con el comité y participará en otras actividades vinculadas al premio”.

La opositora venezolana María Corina Machado, debería llegar a la capital noruega entre esta noche y el jueves en la mañana, dijo a la AFP el director del Instituto Nobel.

Machado “se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”, declaró Kristian Berg Harpviken, antes del inicio de la ceremonia de entrega del galardón a partir de las 1:00 p.m. (hora local) en la Municipalidad de Oslo.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibirá el premio y pronunciará el discurso en su nombre, agregó.

La opositora venezolana María Corina Machado está “a salvo” y viajará a Oslo, pero “no podrá llegar a la ceremonia” de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles, informó el Instituto Nobel.

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, afirmó en un breve comunicado esta entidad, que habla de “un viaje en una situación de extremo peligro”.

El portavoz del instituto, Erik Aasheim, dijo a AFP que “no sabemos cuándo” llegará a Oslo la opositora venezolana, en la clandestinidad desde agosto de 2024.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com