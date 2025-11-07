Estados Unidos atacó otra lancha en el Caribe: ofensiva deja al menos 70 muertos

Ataque estadounidense a otra lancha en el Caribe el jueves. Foto: Tomado de @SecWar

Un nuevo ataque estadounidense a otra lancha en el Caribe dejó el jueves tres personas muertas, según el jefe del Pentágono, con lo que el saldo de la ofensiva de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende al menos a 70.

Estados Unidos, que asegura que las lanchas transportaban drogas, comenzó a llevar a cabo a principios de septiembre este tipo de operaciones apuntando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental. Algunos expertos han advertido que equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, incluso si apuntan a traficantes conocidos.

Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del ataque en la red social X, la nueva acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a “una embarcación operada por una organización terrorista designada”.

El video muestra una lancha navegando antes de explotar en llamas. “Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron”, agregó Hegseth sin dar más detalles. Con este balance, el número de fallecidos que deja la “campaña antinarcóticos” de Estados Unidos se eleva al menos a 70.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

“Amenazan nuestra patria”: Estados Unidos tras su ofensiva en el Caribe

En su ofensiva de dos meses, Washington ha destruido al menos 18 naves: 17 barcos y un semisumergible. El país aún no muestra pruebas de que sus objetivos fueran narcotraficantes o representaran una amenaza para el país.

“A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos”, añadió el jefe del Pentágono.

La administración del presidente Donald Trump ha reposicionado fuerzas en América Latina, en lo que dice ser una medida para erradicar el tráfico de drogas.

Ha desplegado seis barcos de la Marina en el Caribe, enviado aviones furtivos F-35 a Puerto Rico y ordenado al grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford a ir a la región.

Estados Unidos también ha realizado demostraciones de fuerza cerca de Venezuela, sobrevolando el mar Caribe frente a la costa del país en al menos cuatro ocasiones desde mediados de octubre.

Nicolás Maduro ha acusado repetidamente a Trump de intentar derrocarlo e insiste en que no hay cultivos de drogas en su país.

Estados Unidos argumenta “conflicto armado” con los carteles de drogas latinoamericanos

La administración de Trump ha informado al Congreso que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los carteles de drogas latinoamericanos. Los describe como “grupos terroristas” para justificar los ataques.

Los gobiernos y las familias de víctimas de los ataques estadounidenses han afirmado que muchos de los fallecidos eran civiles, principalmente pescadores.

El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha dicho que las muertes han ocurrido “en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional”.

