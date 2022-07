Estos son los 10 países más igualitarios para las mujeres

Diez países lideran la lista, solo uno de ellos está en América Latina. Foto: Freepik

Cerrar la brecha de género sigue siendo uno de los mayores desafíos en el mundo. Un nuevo estudio del Foro Económico Mundial estima que se necesitarán 132 años para alcanzar la paridad, es decir, para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Esta medición global se viene realizando desde 2006 y evalúa principalmente cuatro aspectos: participación y oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento político. (Estamos a 132 años de cerrar la brecha de género: Foro Económico Mundial)

A nivel mundial, solo se ha cerrado el 68,1% de la brecha. Pero hay un grupo de países que están por encima de ese promedio y son los más avanzados en términos de igualdad. Islandia es el país que lidera el listado como el más igualitario en materia de género, porque ha cerrado más del 90% de su brecha, y ha tenido una mayor proporción de mujeres como jefas de Estado en los últimos 50 años, así como en el parlamento.

El reparto equitativo del trabajo no remunerado ha sido decisivo para el progreso de Islandia, dijo Joeli Brearley, autora de The Motherhood Penalty, al Foro Económico Mundial. “Cuando el 90% de las mujeres se declararon en huelga por este motivo en los años 70, demostraron a los hombres que este trabajo tiene valor, que no pueden hacer su trabajo sin él. Ese fue el gran cambio para Islandia en términos de igualdad de género”, afirmó Brearley.

En términos generales, se ha frenado el progreso hacia el cierre de la brecha de género en la mayoría de los países. Solo 30 de las 145 economías estudiadas registraron avances en ese asunto en al menos un punto porcentual. Después de Islandia, figuran Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Ruanda, Nicaragua, Namibia, Irlanda y Alemania.

El único país de América Latina que entró en el tipo 10 es Nicaragua, en la séptima posición, pues ha mantenido la paridad continua en los puestos ministeriales desde 2021 y los niveles de participación de las mujeres en roles profesionales, técnicos y como legisladoras, funcionarias y altas directivas. Sin embargo, aun las brechas son evidentes en la participación de las mujeres en la fuerza laboral y en la igualdad salarial.

Sobre América Latina y el Caribe, el informe asegura también que, con base en el ritmo actual, la región cerrará la brecha en 67 años. Sin embargo, sólo seis de los 22 países mejoraron su puntaje de brecha de género en al menos un punto porcentual desde el año pasado. Colombia, por su parte, aparece en el puesto 75 de la clasificación general.