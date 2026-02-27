Accidente en Milán: tranvía descarrila, deja un muerto y 20 heridos en Italia

Foto de referencia del tranvía modelo Tramlink accidentado este 27 de febrero, que dejó un muerto y varios heridos. Foto: Archivo Particular

Un tranvía descarriló este viernes 27 de febrero en Milán, al norte de Italia, causando la muerte de una persona y heridas a alrededor de 20 más.

El accidente ocurrió cerca de las 4:00 p.m. hora local de Italia, en el callejón Vittorio Veneto, cuando el tranvía línea 9 se dirigía desde la Plaza de la República hacia Porta Venezia.

Aún se desconocen las causas exactas del descarrilamiento de esta línea en Milán, sede actual de la Semana de la Moda. Según el Corriere della Sera, se trata de un tranvía de “última generación” que aparentemente “circulaba a exceso de velocidad”.

El medio italiano también aseguró que los pasajeros heridos estarían en un estado “grave”. Algunas personas quedaron atrapadas bajo el tranvía, según testigos del lugar.

