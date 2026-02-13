Canciller alemán Merz urge reparar vínculo con EE. UU. en Múnich y aborda disuasión nuclear

El canciller federal alemán Friedrich Merz pronuncia un discurso durante la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en el hotel 'Bayerischer Hof', en Múnich, Alemania, el 13 de febrero de 2026. Se espera que la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El canciller alemán Friedrich Merz llamó este viernes a reparar la relación entre Estados Unidos y Europa, en un mensaje en inglés dirigido a Washington durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Merz habló en la jornada inaugural de esta conferencia que reúne a unos 60 líderes mundiales para abordar temas de seguridad, antes de la intervención del jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio el sábado.

Le recomendamos: Rusia convoca diálogo con Ucrania y EE. UU. en Ginebra mientras continúan los ataques

“En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta”, dijo Merz cambiando su discurso al inglés para dirigirse directamente a Washington.

“Queridos amigos, ser parte de la OTAN no es solo la ventaja competitiva de Europa. También es la ventaja competitiva de Estados Unidos. Así que reparemos y revitalicemos juntos la confianza transatlántica. Nosotros, los europeos, estamos haciendo nuestra parte”.

En otro aspecto de su mensaje, Merz indicó que ha “abierto conversaciones confidenciales con el presidente francés (Emmanuel Macron) sobre el asunto de la disuasión nuclear europea”.

La posibilidad de extender la disuasión nuclear francesa a otros países europeos se ha reforzado en los últimos meses, ante el temor de que en el futuro el continente no pueda contar más con el paraguas de protección de Estados Unidos.

Le podría interesar: Francia busca prohibir las redes sociales a los menores de 15 años

Emmanuel Macron, cuyo país posee la bomba atómica, al igual que el Reino Unido, pronunciará un discurso en las próximas semanas sobre la doctrina de la disuasión nuclear francesa.

El canciller también quiso referirse a lo que calificó de “incómoda verdad” para referirse a una “brecha” entre Estados Unidos y Europa, impulsada por las guerras culturales del movimiento MAGA del presidente estadounidense Donald Trump.

MAGA es el acrónimo en inglés del lema trumpista “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez”.

También puede leer: Ucraniano usó un casco de deportistas muertos en la guerra y fue expulsado de los Olímpicos

“Permítanme comenzar con la incómoda verdad: se ha abierto una brecha, una profunda división entre Europa y Estados Unidos”, afirmó Merz.

“El vicepresidente (de EE. UU.) JD Vance dijo esto hace un año aquí en Múnich. Tenía razón en su descripción”, agregó en referencia a un discurso de 2025 en el que Vance acusó a Europa de reprimir la libertad de expresión y otros derechos democráticos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com