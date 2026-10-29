Colombia reporta 256 muertos y 973 desaparecidos en la guerra Rusia-Ucrania

De acuerdo con el comunicado, de los 256 fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde Rusia. En cuanto a las…

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que ha recibido reportes sobre 256 ciudadanos colombianos fallecidos y 973 desaparecidos en el contexto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Las cifras, divulgadas este jueves 29 de octubre, corresponden a información recibida por los canales diplomáticos y consulares y están sujetas a verificación y actualización.

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De acuerdo con el comunicado, de los 256 fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 casos fueron reportados desde territorio ucraniano y 297 desde la Federación de Rusia.

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La Cancillería también señaló que ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con el conflicto. De estas, 1.013 están asociadas con Rusia y 914 con Ucrania. El Ministerio precisó que adelanta gestiones diplomáticas y consulares para hacer seguimiento a los casos, mantener contacto con las familias y brindar orientación a los colombianos y sus allegados.

“Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias”, afirmó Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

Cancillería alerta sobre ofertas laborales en el exterior

En el comunicado, el Ministerio reiteró que el Gobierno colombiano no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos nacionales para intervenir en conflictos armados internacionales. Además, aseguró que ha solicitado formalmente a las autoridades de Rusia y Ucrania adoptar medidas para evitar la vinculación de colombianos a sus fuerzas armadas.

La entidad hizo un llamado a los ciudadanos para que extremen las precauciones ante ofertas laborales en el exterior, especialmente aquellas relacionadas con actividades militares, de seguridad o de apoyo operativo. También recomendó verificar las condiciones de estas propuestas y los riesgos asociados antes de aceptar cualquier compromiso.

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La Cancillería aclaró que no tiene competencia para cancelar, modificar o declarar nulos los contratos que particulares hayan suscrito con fuerzas armadas extranjeras. Las solicitudes para terminar esos acuerdos, explicó, deben tramitarse de acuerdo con las normas y los procedimientos aplicables en cada caso, sin perjuicio de la orientación y asistencia consular que pueda ofrecer el Estado colombiano.

Como parte de las acciones de prevención, el Ministerio informó que desarrolla actividades de información y sensibilización sobre los riesgos de estas formas de vinculación. Asimismo, indicó que remitió información a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe las actuaciones correspondientes frente a posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas.

“La prevención es fundamental. Invitamos a los colombianos a informarse adecuadamente sobre los riesgos y las condiciones de estas ofertas antes de tomar decisiones que puedan comprometer su vida, seguridad e integridad”, agregó Roa.

La Cancillería precisó que los datos divulgados reflejan los reportes recibidos hasta la fecha y que pueden cambiar a medida que avance la verificación de los casos y lleguen nuevas comunicaciones de las autoridades competentes.

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