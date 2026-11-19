El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia realizará una visita humanitaria entre el 23 y el 26 de noviembre a un centro de detención en Ucrania, donde se encuentran recluidos ciudadanos colombianos dentro del contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta visita, según menciona el comunicado del ministerio, se concretó gracias a las gestiones diplomáticas realizadas junto con el país emisor para facilitar el acercamiento y el acompañamiento consular a los connacionales.

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Colombia visitará a sus ciudadanos detenidos en Ucrania en medio de la guerra con Rusia

"Durante la visita, programada entre el 23 y el 26 de noviembre, los funcionarios podrán establecer contacto directo con los ciudadanos colombianos, conocer sus necesidades de asistencia y brindarles orientación sobre los servicios y mecanismos de atención consular disponibles. Asimismo, podrán conocer sus requerimientos relacionados con la comunicación con sus familiares y ofrecer información sobre los canales de asistencia jurídica disponibles en el país donde se encuentran", asegura el comunicado.

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Sin embargo, el ministerio hace la aclaración de que la visita no faculta a la cancillería para intervenir en los procesos judiciales o modificar las decisiones sobre las penas de quienes se encuentran detenidos en otro país. Su labor se centra en brindar acompañamiento u orientación consular, con las acciones diplomáticas que le correponden.

El llamado que hace el gobierno colombiano también se centra en la prevención de que más colombianos mueran, desaparezcan o sean detenidos en una guerra ajena. Según sus datos, la Cancillería ha reportado 259 fallecimientos, 1.068 desaparecidos y 2.158 solicitudes de asistencia consular relacionadas con el conflicto.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que el Gobierno de Colombia no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos colombianos para intervenir en conflictos armados internacionales. En el marco de sus actuaciones diplomáticas, Colombia ha solicitado formalmente a las autoridades de la Federación de Rusia y de Ucrania adoptar medidas para evitar la vinculación de connacionales a sus fuerzas armadas", afirmó el comunicado.

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Se hace un llamado a los colombianos a que tengan especial cuidado con las ofertas laborales en el exterior, especialmente aquellas que estén relacionadas con actividades militares, de seguridad o apoyo operativo. " Antes de aceptar cualquier propuesta, es fundamental verificar quién la ofrece, las condiciones de contratación, las actividades que se realizarían y los riesgos que implica", insta la cancillería.

Como parte de las acciones de prevención, la Cancillería adelanta actividades de información y sensibilización sobre los riesgos de vincularse a conflictos armados en el exterior. Asimismo, ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes información relacionada con posibles mecanismos de reclutamiento y ofertas laborales engañosas, para que adelanten las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.

El Ministerio continuará desarrollando acciones de asistencia y acompañamiento consular a los colombianos en el exterior y a sus familias, así como fortaleciendo las medidas de prevención frente a cualquier forma de captación o vinculación de connacionales a conflictos armados internacionales.

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