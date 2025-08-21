Detenido en España por incendiar un bar porque no le pusieron mayonesa en su sánduche

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por incendiar un bar. Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

La Guardia Civil española ha detenido a un hombre que prendió fuego a un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla, sur), porque le negaron mayonesa para un sánduche.

🔑Las claves sobre el hombre detenido por incendiar bar (por si tiene afán)

Hombre de Córdoba detenido por prender fuego a un bar en Sevilla.

Motivo: le negaron mayonesa para un sánduche.

Se le imputan delitos de daños e incendio con peligro para las personas.

Fue detenido gracias a la intervención de la Policía local y una camarera.

El dueño calificó el suceso como “surrealista” e inexplicable.

El detenido, al que se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas, accedió al establecimiento y pidió, entre otras consumiciones, un montadito (mini sánduche), solicitando en ese momento que le diesen mayonesa, aunque el camarero le dijo que no tenían en el bar.

Ya en la terraza, preguntó también a una camarera, que le dio la misma respuesta, momento en que el hombre, que estaba con un compañero y con su hijo, se levantó de la silla, fue a una gasolinera cercana y regresó con una botella con gasolina.

“¿Seguro que no hay mayonesa?”, preguntó de nuevo, pero el camarero no tuvo tiempo de responder, ya que, como se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad del bar, enviadas a EFE por el gerente del establecimiento, roció en ese momento la barra del bar con gasolina y la prendió con un mechero que sacó de su camisa.

Agentes de la Policía local llegaron inmediatamente al local y, ayudados por una camarera que siguió al hombre, pudieron detenerle y llevarle a un centro de salud para atenderle de las quemaduras que sufrió.

José Antonio Caballero, el dueño del bar, ha asegurado en declaraciones a EFE que lo que vivieron los trabajadores y clientes del establecimiento “fue algo surrealista”.

El agresor es un vecino de Córdoba (sur) que trabaja en el municipio y se aloja en un hostal y, según Caballero, lo que pasó “no tiene explicación posible”.

