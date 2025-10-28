“Sus días están contados”: ¿quién es Rick Scott, republicano enemigo de Maduro?

Rick Scott, el senador republicano que representa a Florida, prometió continuar su labor en el Congreso para poner fin a lo que calificó como la “opresión” ejercida por el régimen de Nicolás Maduro. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

“Los días de Maduro están contados”. Esta es una de las tantas afirmaciones que dijo Rick Scott, el senador republicano estadounidense, sobre el líder del oficialismo en Venezuela, Nicolás Maduro.

El domingo, Scott advirtió que Maduro debería pensar en abandonar Caracas ante la posibilidad de que Estados Unidos tome nuevas medidas en su contra, aunque aseguró que duda sobre una invasión: “O sea, si lo hacemos, me sorprendería”.

“Si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o a China. Sus días están contados. Algo va a pasar”, aseguró el republicano en una entrevista con el programa 60 Minutos, que fue transmitido por el medio CBS.

Las declaraciones de Scott ocurren en un contexto de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, después de que Washington realizara ataques a embarcaciones en el Caribe, que según la administración del presidente Donald Trump, contienen narcóticos.

Nicolás Maduro enfatizó en distintas ocasiones que tal iniciativa es un intento para cambiar el régimen venezolano. Por eso dio declaraciones como “no a la guerra loca”, instó a la paz y también desplegó a su milicia a lo largo de este territorio Suramericano.

Según el senador Lindsey Graham, republicano, Trump tiene pensado decirle al Congreso que la operación antinarcóticos es para “proteger a los estadounidenses”. De acuerdo con la Casa Blanca, podría expandirse al ámbito terrestre tanto en Venezuela como Colombia.

En el pasado, Scott ha manifestado su apoyo a los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

De hecho, en el pasado noviembre, el senador reiteró su apoyo a Machado, hoy nobel de paz, luego de que la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobara la Ley Bolívar, destinada a imponer nuevas sanciones contra Venezuela, y afirmó: “Ya estamos viendo señales de que los días de Maduro están contados”.

Scott prometió que continuar su labor en el Congreso para poner fin a lo que calificó como la “opresión” ejercida por el régimen de Nicolás Maduro.

¿Por qué Rick Scott repudia a Maduro?

En una conversación en marzo de este año, Scott explicó a NTN24 que "Maduro es una amenaza para el pueblo de Venezuela y para la seguridad nacional de cualquier otro país en América Latina".

Además, está en contra del apoyo económico a Caracas. “Es importante que no fluya ningún dinero de Chevron o de cualquiera hacia Maduro, él lo usa para oprimir al pueblo de Venezuela”, recalcó en la entrevista.

Scott subrayó en más de una ocasión que el régimen venezolano también es una amenaza a Estados Unidos, debido al narcotráfico y las violaciones a derechos humanos, que, recalcó, comete contra la población en Caracas.

¿Quién es Rick Scott?

El republicano es un abogado y político que representa en el Senado al estado de Florida.

Es hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que trabajaba como conductor de camiones. Su madre hacía varios trabajos para sostener a la familia.

Se casó con su novia de la secundaria, Ann Scott, y luego se enlistó en la Marina, donde sirvió como operador de radar en el USS Glover.

El hombre logró estudiar en la Universidad de Missouri Kansas City, se convirtió en socio de un bufete de abogados y cofundó el Columbia Hospital Corporation (que llegó a ser la compañía de atención médica más grande del país).

En su cargo de CEO de Columbia/HCA, la empresa estuvo involucrada en un escándalo de fraude a Medicare y otras polémicas con otros programas federales como Medicaid.

