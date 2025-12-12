Muere una bebé por hipotermia en Gaza: el invierno agrava la crisis humanitaria

Palestinos desplazados avanzan en carros tirados por animales por una calle inundada tras fuertes lluvias en Jan Yunis, en el sur de Gaza, el 11 de diciembre de 2025. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El horror en Gaza se intensifica con la llegada del invierno, que agrava la ya crítica situación humanitaria que enfrentan los palestinos desde el inicio de la ofensiva israelí. En la mañana del 11 de diciembre, la familia Abu Jazar despertó para encontrar a su bebé de ocho meses, Rahaf, muerta a causa de la hipotermia.

Las familias en Palestina viven en campamentos en la mitad de lo que alguna vez fue la ciudad de Gaza, con la llegada del invierno han enfrentado fuertes inundaciones y muchas de sus carpas han quedado destruías, según CNN.

Le recomendamos: Cerca de 70 periodistas murieron este año en el mundo, casi la mitad en Gaza, alerta RSF

Las autoridades municipales de la ciudad de Gaza advirtieron este miércoles a la población que se mantuviera alejada de las zonas más bajas, ante el riesgo de inundaciones por las intensas lluvias. Según alertaron, las precipitaciones podrían volver a desplazar a miles de familias que permanecen en refugios temporales, sin contar con alternativas seguras donde resguardarse.

“Ante estas graves condiciones, el municipio renueva su llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias y de socorro para que intervengan con urgencia”, dijo el municipio en un comunicado citado por CNN.

“Rahaf Abu Jazar, una niña de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, murió a causa del grave frío que azota la región, a falta de refugio, calefacción y la protección más básica para niños”, denunció la Defensa Civil de Gaza en un comunicado.

Le podría interesar: Una boda colectiva ilumina las ruinas de Gaza

Este servicio de emergencias aseguraba haber recibido hacia las 9.45 hora local más de 2.500 llamadas de auxilio de gazatíes “cuyas tiendas de campaña y refugios se habían dañado” en toda la Franja a causa de las lluvias durante la noche.

“Hemos registrado la inundación de campamentos enteros en la zona de Al Mawasi en Jan Yunis, las de Al Bassa y Al Baraka en Deir al Balah, la del mercado central en Nuseirat y Yarmouk y el puerto en la ciudad de Gaza”, asevera Defensa Civil en otro comunicado.

Inundaciones letales

Desde la madrugada, distintos canales palestinos y perfiles individuales en redes sociales han publicado vídeos de gazatíes tratando de sacar el agua de sus tiendas de campaña con escobas y otros objetos, bajo la lluvia, mientras esta inunda sus campamentos y les llega por encima de los tobillos.

Al menos 761 alojamientos para refugiados que albergan a más de 850.000 personas en Gaza (de una población de unos 2.1 millones) son vulnerables a inundaciones, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

También puede ver: Tormentas invernales inundan Gaza y empeoran la crisis humanitaria

“Los días 7 y 8 de diciembre se registraron más de 3.500 movimientos de desplazamiento, probablemente en previsión de las fuertes lluvias que se esperaba que llegaran el 10 de diciembre”, asegura OCHA en un informe este jueves.

Casi la totalidad de la población gazatí continúa desplazada a pesar del alto el fuego en la Franja, mientras Israel domina aún militarmente más del 50 % del territorio (el que va más allá de la denominada “línea amarilla”).

Muchos siguen residiendo en tiendas de campaña que sufren filtraciones habituales de agua, en campamentos con suelos de tierra que se enfangan fácilmente con las lluvias y sin calefacción a las puertas del invierno.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com